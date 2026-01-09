Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Tekirdağ\'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
09.01.2026 19:20  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası yapılan incelemede, 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken, ekipler evde 70 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. İlk bulgulara göre olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede bir kadının cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu öğrenildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Binnaz Eriş'in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunduğu, olay yerinde kan izlerine rastlandığı belirtildi. İlk bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Binnaz Eriş'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Cinayet, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:49:13. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.