Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
25.07.2025 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın (21) babası Kenan Onat, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çok büyük bir üzüntü ve acı içindeyim. Hayatımız bitti, ailemiz dağıldı, yuvamız yıkıldı" dedi. Nişanlı olan Arda Deniz Onat'ın, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kocabahçe Koyu'nda demirli olan teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. 20 Temmuz'da, meydana gelen olayda Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

KURTARILAMADI

Babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarılan ve Sahil Güvenlik botu ile Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen 21 yaşındaki Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
Arda Deniz Onat

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Onat'ın cenazesi ise 21 Temmuz'da Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

"HAYATIMIZ BİTTİ, AİLEMİZ DAĞILDI"

Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 21 yaşındaki oğlumu kaybettim. Çok büyük bir üzüntü ve acı içindeyim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bize çare olsunlar. Hayatımız bitti, ailemiz dağıldı, yuvamız yıkıldı" diye konuştu.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

"ADALET" ÇAĞRISI

Onat'ın ailesi ile yakınlarının, bugün, saat 18.00'de Bozburun Meydanı'nda toplanıp, 'adalet' çağrısında bulunacağı belirtildi.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

DÜĞÜN DETAYI KAHRETTİ

Öte yandan, nişanlı olan Arda Deniz Onat'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Onat'ın mezarının üzerine çiçeklerin bırakıldığı ve nişanlısıyla fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
Kaynak: DHA

Kenan Onat, Deniz Onat, Marmaris, Evlilik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Muğla, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya’da aşka geldi Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşka geldi
İstanbul’u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99’a ulaştı İstanbul'u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99'a ulaştı
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi İş yerine not asıp tatile çıktı Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi! İş yerine not asıp tatile çıktı
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı

23:52
Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
22:52
Bakan Fidan terör örgütü YPG’ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
Bakan Fidan terör örgütü YPG'ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
21:54
Tayland ve Kamboçya, Malezya’nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
10:09
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan
65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
10:09
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
09:57
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
09:56
Altın alacaklar dikkat Gram altında düşüş sürüyor
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
09:46
10 orman kahramanı burada şehit oldu İşte iş makinesinin son hali
10 orman kahramanı burada şehit oldu! İşte iş makinesinin son hali
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 00:15:01. #7.11#
SON DAKİKA: Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.