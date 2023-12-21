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TEM Otoyolu'nda engelli çocuğunun yanında eşini darp eden adam kameralara yansıdı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda engelli çocuğunun yanında eşini darp eden adam kameralara yansıdı

TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkiinde seyir halinde olan araç içerisindeki adam, tartıştığı eşini arka koltuğa uzanarak engelli çocuğunun yanında darp etti. Kadının çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, polisin tespit ederek ulaştığı kadın şikayetçi olmadı. Kadının kardeşi ise adamdan korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

TEM Otoyolu\'nda engelli çocuğunun yanında eşini darp eden adam kameralara yansıdı
21.12.2023 - 09:28,
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TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkiinde seyir halinde olan araç içerisindeki adam, tartıştığı eşini arka koltuğa uzanarak engelli çocuğunun yanında darp etti. Kadının çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, polisin tespit ederek ulaştığı kadın şikayetçi olmadı. Kadının kardeşi ise adamdan korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda KF AU 34 Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kadını engelli çocuğunun yanında darp etti

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.'ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs, müdahale etmedi.

Kadın şikayetçi olmadı, kardeşi korktuğunu iddia etti

Yolculuk esnasında süren darp ve kadının çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Ancak kadının eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Baltalimanı, Sarıyer, Ankara, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda engelli çocuğunun yanında eşini darp eden adam kameralara yansıdı - Son Dakika


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