Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe: Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri yer alıyor
İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada 48 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tutuklananlar arasında etkili eylem talimatı ile hareket ettikleri anlaşılan örgütün kilit isimleri yer alıyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi girişinde düzenlenen saldırıda düğüm çözüldü. Sol terör örgütü DHKP/C'ye mensup iki hücre üyesi tarafından polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan 96 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Önemli isimler cezaevine konuldu
Gece yarısına kadar devam eden duruşma, 01.15'te sona erdi. 96 şüpheliden 14'ü 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'nitelikli kasten öldürme', 33'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma', 1'i 'örgüte yardım etme' suçlarından olmak üzere 48 zanlı tutuklandı. Geri kalan 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilirken, öldürülen örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.
Ayrıca menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptıkları saptanan kişiler ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde kolluk kuvvetlerince gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'inin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı. Toplam tutuklanan şüpheli sayısı ise 54 olarak kaydedildi.
Eyleme ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklananlar arasında etkili eylem talimatı ile hareket ettikleri anlaşılan örgütün kilit isimleri bulunuyor.
Mahkeme heyetinin tutukladığı şüpheliler arasında DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen C.E.'nin eşi örgütün İstanbul sorumlusu olduğu ileri sürülen G.E., Mart 2018'de Lübnan'da gözaltına alındığı öne sürülen, DHKP/C örgütü yöneticisi olmak suçlamasıyla yargılanan A.Ö., saldırı esnasında öldürülen DHKP/C militanı Pınar Birkoç'un ablası N.B., Ocak 2015'te Dolmabahçe Sarayı önünde saygı nöbeti tutan askerlere yönelik saldırı yapan hücre üyesi Fırat Ö.'nün kuzeni olan ve örgütün Hatay sorumlusu olarak gösterilen, geçmiş dönemlerde Suriye'de bomba ve silah eğitimi aldığı iddiasıyla soruşturma geçiren örgüt sorumlusu S.Ö.'nün de tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
Yine İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı soruşturmasında mahkemeye sevk edilip tutuklanan 48 şüpheli arasında 22 yıl önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2002 yılında cezaevindeyken affedilen M.Ö. isimli örgüt üyesi de yer alıyor. Geçmişte bir çok örgütsel faaliyetlere katıldığı gerekçesi ile hüküm giyen M.Ö., cezaevinde ölüm orucuna girdiği dönemde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2002 yılı Ocak ayında affedilmişti. Örgüt üyesi Ö.'nün, 22 yıl önce ölüm orucu sırasında yakalandığı wernicke-korsakoff sendromu nedeniyle affedildiği ifade edildi.
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