Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ\'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırısını gerçekleştiren ve 5 kişinin ölümüne neden olan biri erkek biri kadın 2 teröristin KahramanKazan ilçesinde eylem öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara'nın KahramanKazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan'daki görüntülerine ulaşıldı. 2 terörist dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.



