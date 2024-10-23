Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırısını gerçekleştiren ve 5 kişinin ölümüne neden olan biri erkek biri kadın 2 teröristin KahramanKazan ilçesinde eylem öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara'nın KahramanKazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan'daki görüntülerine ulaşıldı. 2 terörist dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri - Son Dakika
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