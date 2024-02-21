Ticari takside unutulan çanta karakola teslim edildi - Son Dakika
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Ticari takside unutulan çanta karakola teslim edildi

Isparta'da bir taksi şoförü, müşterisi tarafından unutulan çantayı fark ederek polis karakoluna teslim etti. Çantanın içinde altın, para ve cep telefonu olduğunu belirten şoför, yapması gerekeni yaptığını düşündüğünü söyledi. Şoför, taksicilerin ekmeğinin peşinde olduğunu göstermek için bu adımı attığını ifade etti.

21.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:34
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Ticari takside unutulan çantayı fark eden şoför karakola teslim etti

ISPARTA - Isparta'da Ticari takside yolculuk eden müşterinin unuttuğu çantayı fark eden taksi şoförü, çantayı polis karakoluna teslim etti. Çantanın içerisinde altın, bir miktar para ve cep telefonu olduğunu söyleyen şoför Murat Petek "Ben yapılması gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Olay, Isparta'da gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe başladıktan sonra taksisine kadın bir müşteri alan taksi şoförü Murat Petek taksisinde çanta unutulduğunu fark etti. Kendisine ulaşılmayınca çantayı polis karakoluna getirerek teslim eden şoför Petek "Bugün akşam saatlerinde işe başladım. Hangi müşteri unuttuğunu bilmiyorum bir bayan çatısı unutulmuş arabamda biraz geç fark ettim. Çantayı aldım içine baktım kimlik kartı, bir miktar para, altın ve cep telefonu vardı. Bizim taksi gruplarına WhatsApp üzerinden yazdım. Aracımda çanta unutulmuştur diye hani soran olursa bana ulaşın diye, bir buçuk saat geçtikten sonra ulaşan olmadı ben de geldim karakola teslim ettim" dedi.

"Yapılması gerekeni yaptım"

Isparta'da 29 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen Petek "Ben yapılması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Biz taksiciler ekmeğimizin peşindeyiz. Ben yaklaşık 29 yıldır taksi şoförlüğü yapmaktayım. Biz hep ekmeğimizin derdinde olduk. İzmir'deki yaşanan talihsiz olaya bir nebze olsun hani vatandaşların insanların gözünde hani taksicilerin ekmeğinin peşinde olduğunu yansıtabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Ticari takside unutulan çanta karakola teslim edildi
Kaynak: İHA

Isparta, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ticari takside unutulan çanta karakola teslim edildi - Son Dakika

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