Timur Cihantimur, ABD\'deki cezaevinde saldırıya uğradı

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İstanbul 'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok 'la kaçtığı ABD'de yakalanıp tutuklanan Timur Cihantimur , cezaevinde saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu dudağı patlayan, dişi kırılan Cihantimur hastaneye kaldırıldı. Cihantimur, hastanede yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarptı.

Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralandı ve olaydan sonra anne Eylem Tok olay yerine polislerden önce giderek oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı. Eylem Tok ve oğlu, ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptı ve buradan da ABD'ye kaçtılar. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarıldı ve ikili 14 Haziran'da ABD'de yakalanıp tutuklandı.