Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

Timur Cihantimur, ABD\'deki cezaevinde saldırıya uğradı

İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup annesi Eylem Tok'la birlikte kaçtıkları ABD'de yakalanan Timur Cihantimur, cezaevinde 3 kişinin saldırısına uğradı. Dudağı patlayan, dişi kırılan Cihantimur, hastaneye kaldırıldı ancak yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

19.07.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok'la kaçtığı ABD'de yakalanıp tutuklanan Timur Cihantimur, cezaevinde saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu dudağı patlayan, dişi kırılan Cihantimur hastaneye kaldırıldı. Cihantimur, hastanede yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildi.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

TELEFON SIRASI BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde karıştığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi yazar Eylem Tok'la birlikte kaçtığı ABD'de yakalanan Timur Cihantimur cezaevinde ölümden döndü. Geçtiğimiz hafta kendi talebi üzerine yeni cezaevine nakledilen Cihantimur, telefon sırası beklerken 3 tutuklunun saldırısına uğradı.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

DUDAĞI PATLADI, DİŞİ KIRILDI

Kafasına ve yüzünün çeşitli yerlerine darbe alan Cihantimur'un dudağı patladı, dişi kırıldı. Hastaneye kaldırılan Cihantimur yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildi. Cihantimur'un cezaevindeki karantina bölümüne alındığı öğrenildi.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarptı.

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralandı ve olaydan sonra anne Eylem Tok olay yerine polislerden önce giderek oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı. Eylem Tok ve oğlu, ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptı ve buradan da ABD'ye kaçtılar. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarıldı ve ikili 14 Haziran'da ABD'de yakalanıp tutuklandı.

Timur Cihantimur, Eyüpsultan, Eylem Tok, İstanbul, trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mr CKMN: Amerika'nın adalet sistemine inançları sarsilmamistir umarım ! 1 0 Yanıtla

21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 21:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement