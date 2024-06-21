Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı - Son Dakika
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Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan ve ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargılanmasında 2'nci duruşma görüldü. Cihantimur'un avukatlarının mahkemede sanığın serbest bırakılması için hakime yalvardıkları öğrenilirken Cihantimur'un cezaevinde intihara teşebbüs ettiği ve kendisine zarar vermesini önlemek için üzerinin çıplak soyulduğu avukatlar tarafından öne sürüldü.

21.06.2024 09:26  Güncelleme: 09:44
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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 16 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı. Duruşmayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, mahkemede yaşanan ve oldukça dikkat çeken izlenimlerini kamuoyuyla paylaştı.

"YALVARIYORUM BIRAKIN KAÇMAMA GARANTİSİNİ VERİYORUZ"

Cihantimur'un avukatı, hakime; "Yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın. Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle bırakın biz kaçmayacağının garantisini sizlere veriyoruz" dedi

"BABASININ ÇOK PARASI VAR KAÇIRILABİLİR"

ABD Adalet Bakanlığı'nın atadığı avukat ise "Bu kişiler kaçmaya meyillidir. Her zaman da kaçacaklardır. Daha öncesinde Annesi ile kaçıyordu. Şimdi de babası çok güçlü çok parası var. Babası sahip olduğu bu para ile birlikte çok rahat bir şekilde kaçırabilir." sözleriyle Cihantimur'un avukatının savunmasını çürüttü.

"CEZAEVİNDE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"

Timur Cihantimur'un avukatı, geçen duruşmada olduğu gibi yine cezaevi koşullarından bahsetti ve "Genç adam 3 gündür tecrit ediliyor. İntihara teşebbüs etti. Kendisine zarar vermemesi için izole biçimde yalnız ve çıplak tutuldu. İlaçlarını alamıyor ve farklı ilaçlar verdiler. O ilaçlar da kendisine alerji yaptı durumu iyi değildi." dedi.

CEZAEVİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Cezaevi koşullarının çok kötü olduğunu söyleyen avukat şiddet ve intihar olaylarından kaynaklı cezaevi hakkında işlem başlatılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı da bu talebi yerinde buldu hemen bu tutukevi ile ilgili de bir soruşturma başlatılacağını ifade etti.

"HİÇBİR ZAMAN KAÇMAYA NİYETİ OLMADI"

Timur Cihantimur'un avukatı, savunmasının devamında "Bu çocuk annesi üzerinden kaçtı ve aslında kaçma niyeti hiçbir zaman olmadı. Buraya geldi eğitim hayatına devam edecekti okul tuttular ve yerleşti buraya. Eğitim hayatına devam etmek istiyor. Babasının ekonomik durumu çok iyi. İstediğiniz zaman istediğiniz kefaleti buraya ödeyebilir. Boston'da iki evi bulunuyor. Size garanti veriyorum kesinlikle kaçmayacaktır" sözleriyle Cihantimur'un serbest bırakılmasını istedi.

"CAN GÜVENLİĞİ YOK ABD'DE KALMALI"

Cihantimur'u savunan bir başka avukat söz alarak, sanığın Türkiye'ye iade edilmesi durumunda hem cezaevi koşulunda hem de normal hayatında artık can güvenliğinin olmadığını ifade ederek Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu ve can güvenliğini korumaları için kesinlikle burada kalması gerektiğini vurguladı.

"PORSCHE İLE GEZEN BİRİNİN CEZAEVİNDE ŞOK OLMASI NORMAL"

Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise Cihantimur'un serbest kalması durumunda tekrar kaçabilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kearney, tesisin o kadar da kötü bir yer olmadığını ama milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi.

Timur Cihantimur, Eylem Tok, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Protesia: Her haltı yiyin adam öldürün sonra intihara teşebbüs edin yersen..! 4 0 Yanıtla
  • Can Tancan: Öldü süsü verilecek kesin orda Türkiye’ye iade edilmemek için 1 0 Yanıtla
  • Orhan Yüksel: Davranın Hakimini tebrik ediyorum.İnşallah Türkiye'ye iade edilirler. 0 0 Yanıtla

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