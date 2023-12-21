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Tır ile oto çekici aracı arasında sıkışan şahıs canından oldu - Son Dakika
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Tır ile oto çekici aracı arasında sıkışan şahıs canından oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde teslim ettiği tırın hareket etmesini engelleyen takozu kaldıran oto kurtarıcı, 2 aracın arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi ancak şahıs hayatını kaybetti.

21.12.2023 - 06:03,
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2 araç arasında sıkışan vatandaş feci şekilde can verdi

Tır ile oto çekici aracı arasında sıkışan şahıs canından oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde teslim ettiği tırın hareket etmesini engelleyen takozu kaldıran oto kurtarıcı, 2 aracın arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yunus Emre Cantaş (35), sürücüsü olduğu 48 RU 816 plakalı oto kurtarma aracıyla taşıdığı özel bir şirkete ait 48 EF 204 plakalı tırı indirmek istedi. Firma sorumlularına indirdiği tırı teslim eden Cantaş, tırın hareket etmesini engelleyen takozu önünden aldı. Cantaş, bunu yaptıktan sonra hareket eden tır ile sürücüsü olduğu oto kurtarma aracının arasında sıkıştı. Boyun bölgesinden kırılma meydana gelen Cantaş, olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Cantaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre Cantaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır ile oto çekici aracı arasında sıkışan şahıs canından oldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tır ile oto çekici aracı arasında sıkışan şahıs canından oldu - Son Dakika
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