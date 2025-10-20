Tire'de Av Tüfeğiyle Aile Draması - Son Dakika
Tire'de Av Tüfeğiyle Aile Draması

Tire\'de Av Tüfeğiyle Aile Draması
20.10.2025 22:44
İzmir'in Tire ilçesinde baba, oğlu ve eşine av tüfeğiyle saldırarak oğlunu öldürdü, eşi ağır yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir şahıs, evde tartıştığı oğlu ve eşini av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği genç hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

OĞLUNU VE EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın Kaya (28) ve eşi Gülşen Kaya (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti.

İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

