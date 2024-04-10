Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

10.04.2024 16:34  Güncelleme: 16:35
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Tokat'ın Niksar ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı

1 ÖLÜ 8 YARALI

Kazada, Nazife Çakmak hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Naimi Altay, Ebrar Altay, Eslem Altay, Ayşe Altay, Duran Çakmak ve Melisa Çakmak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, ambulansla kentteki hastanelere götürüldü.

Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
Tokat\'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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