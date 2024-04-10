Tokat'ın Niksar ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, Nazife Çakmak hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Naimi Altay, Ebrar Altay, Eslem Altay, Ayşe Altay, Duran Çakmak ve Melisa Çakmak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, ambulansla kentteki hastanelere götürüldü.
Tedaviye alınan yaralılardan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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