Tosuncuk Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Tosuncuk Davasında Yargılama Devam Ediyor

Çiftlik Bank davasında sanıklara son süre verildi, iki tutuklu sanık adli kontrolle tahliye edildi.

11.11.2024 15:29
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Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mehmet Aydın'a mağdurların zararını gidermesi adına son kez süre verilmesine karar veren mahkeme, 2 tutuklu sanığı adli kontrolle tahliye etti.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru bulundukları cezaevinden getirilirken Fatih Aydın'ın eski eşi olan tutuklu sanık Havva Özalp ise cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"Her üyeye bir gün batabileceğimizi açıklamıştım"

Bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Mehmet Aydın, "Şirketi kurduğumda şahıs olarak başlamıştım. Sonrasında şirketleştik. İlk başta şahıs şirketim vardı ama illegal olarak açmışım gibi bir izlenim oluşturuldu. Toplamda 1 milyar 130 milyon toplandığı iddiası vardı, ama bizim sisteme giren para 830 milyon lira. Bitcoin cihazlarını yurtdışına gönderdiğim söylendi, Ayhan Çalışkan'ın bir şirketi vardı, onun üzerinden göndermiştik. Makinaları Paraguay'da çalıştırdık. Sonra hakkımda yakalama kararı çıkınca Osman'la da bağım koptu. Makinelerin akıbetini bilmiyorum. Ben her üyeye bir gün batabileceğimizi, o zaman beklenen karı alamayacaklarını, sadece anaparaları alabileceklerini açıklamıştım. Hiçbir çalışanıma suç işlemesi için talimat vermedim" şeklinde konuştu.

"Fikir 'Farm Villa' oyunundan çıktı"

Mahkeme başkanı sanık Mehmet Aydın'a, "Böyle bir oyun kurmak, şirket açmak nerden aklıma geldi?" diye sordu. Sanık Aydın, "Farm villa isminde bir oyun vardı, çok seviyordum o oyunu. 'Keşke böyle bir oyun gerçek para kazandırsa' diyordum. Fikir buradan çıktı. Oyunda ilk para gelmeye başlayınca Karacabey'de bir çiftlik kiraladım, içindeki hayvanları satın aldım. Faaliyetlerimi yürütürken Bursa'da bana mafya musallat oldu. Ben de İstanbul'a geldim. Almanya, Amerika'da kurduğumuz sistemde de birçok üyemiz vardı. Paralar önce yerel banka hesabında toplandı, sonra Paypal'a aktarıldı, orada tutuluyordu" diyerek mahkemeden mağdurların zararını karşılamak adına süre talep etti.

"Benim adıma sahte evrak düzenlemişler"

Mehmet Aydın'ın ağabeyi tutuklu sanık Fatih Aydın, "Kardeşimin ilk şarküterisinde 5 ay çalıştım. Sonrasında işi bıraktım. Bana Kıbrıs'taki şirketten bahsedildi, iki ortak gerektiğini söyleyip bana yüzde 10 hisse verdiler. O dönemde kardeşim iş insanıydı, milletvekilleriyle açılışlar yapıyordu. Durumdan hiç şüphelenmedim. Ben sadece muhasebe evrakına imza attım. Kardeşime şirketi sorduğumda şirketin kurulamadığını söyledi. Benim adıma sahte evrak düzenlemişler, şirketi de o şekilde kurmuşlar" dedi. Fatih Aydın'ın eski eşi olan tutuklu sanık Havva Özalp ise, "Eşim zaten son zamanlarda dahil olmuştu, sağ olsun beni de uzak tutmaya çalıştı. Biz eşimle fabrikada tanışmıştık, sonra halı yıkama açmıştık. Sonra Mehmet'le ortak olma olayları çıktı. Yurtdışına gidip gelmeler başladı, ben genellikle ailemde kalıyordum. Ben patron karısı gibi bir hayat yaşamadım" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıklar Cafer Çolak ve Osman Naim Kaya da suçlamaları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Çafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın'a mağdurların zararını gidermesi adına son kez süre verilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tosuncuk Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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