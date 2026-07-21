Trafik Magandası Taksiciye Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Magandası Taksiciye Saldırdı

Trafik Magandası Taksiciye Saldırdı
21.07.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir trafik magandası, durduğu için kornaya sinirlenip taksiyi yumrukladı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir trafik magandası, sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen maganda, küfürlerle taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken sol şeritte duran sürücü, sağ şeride geçmek istedi. O sırada arkasındaki taksici korna çalarken, tepki gösterilmesine öfkelenen adam küfür etmeye başladı. Taksicinin ilerlemesi üzerine uzun süre takip ederek yolunu kesen trafik magandası, ardından aracından inerek taksiyi yumrukladı.

Küfür ve tehditler savuran adamın o anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Magandası Taksiciye Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu
İstanbul’da İri Çekirge Tedirginliği İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti
Görüntü Bursa’dan Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Bakanlıktan ’Montrö’ açıklaması: 90 yıl boyunca... Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:05
Rekor zam En düşük maaş 153 bin oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 12:33:38. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Magandası Taksiciye Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.