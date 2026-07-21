Trafik Magandası Taksiciye Saldırdı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir trafik magandası, sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen maganda, küfürlerle taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken sol şeritte duran sürücü, sağ şeride geçmek istedi. O sırada arkasındaki taksici korna çalarken, tepki gösterilmesine öfkelenen adam küfür etmeye başladı. Taksicinin ilerlemesi üzerine uzun süre takip ederek yolunu kesen trafik magandası, ardından aracından inerek taksiyi yumrukladı.

Küfür ve tehditler savuran adamın o anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL