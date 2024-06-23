Trafikte dehşeti yaşadılar... O anlar kamerada 6 aylık bebeğin bulunduğu araca tekme ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika
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Trafikte dehşeti yaşadılar... O anlar kamerada 6 aylık bebeğin bulunduğu araca tekme ve yumruklarla saldırdılar

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Samsun'da trafik anlaşmazlığı yüzünden saldırıya uğrayan bir aile, darp edilip araçlarının camının kırılmasıyla dehşet yaşadı. Olay sonucunda bir kişi tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları ise araçta bulunan 6 aylık bebeğin olduğu kamera tarafından kaydedildi.

23.06.2024 09:51
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Trafikte dehşeti yaşadılar... O anlar kamerada

6 aylık bebeğin bulunduğu araca tekme ve yumruklarla saldırdılar

SAMSUN - Samsun'da trafikte anlaşmazlık yüzünden saldırıya uğrayan aile darp edilip araçlarının da camı kırılarak dehşet yaşadı. Olayla ilgili gözaltı alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar Mahallesi Samsun- Ankara Karayolu üzerinde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik anlaşmazlığı sebebiyle Seyit O.Ö. (31), Latif Ö. ve Kamuran Ö. tekme ve yumruk ile vurulmak suretiyle darp edilip, tehdit ve hakarete uğrayıp içerisinde 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobillerinin ön camı kırılarak dehşeti yaşadılar. Darp edilen ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili A.R.Ö. ve oğlu Y.Ö. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavak Adliyesine sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, babası A.R.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikte dehşeti yaşadılar... O anlar kamerada 6 aylık bebeğin bulunduğu araca tekme ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika

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