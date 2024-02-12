Trafikte yaşanan 'sinyal vermedin' kavgası kamerada: 'Senin kemiklerini kırar eline veririm' - Son Dakika
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Trafikte yaşanan 'sinyal vermedin' kavgası kamerada: 'Senin kemiklerini kırar eline veririm'

Fatih'te bir kadın motorcu sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, 'Bak senin kemiklerini kırar eline veririm' diye bağırdı. Olay kameralara yansıdı.

12.02.2024 10:34  Güncelleme: 12:52
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Trafikte bir anlık dalgınlık ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor. İstanbul Fatih'te yaşanan olayda, motor sürücüsü önüne kırdığını iddia ettiği araç sürücüne tepki gösterince olanlar oldu. Araç sürücüsü,"Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı. Olayı yatıştırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi.

'Sinyal vermedin' kavgası kamerada: 'Senin kemiklerini kırar eline veririm'

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Fatih Edirnekapı yolunda motosikletiyle seyreden kadın sürücü, bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Araç sürücüsüne tepki gösterince ise sürücü yol kenarına çekerek otomobilinden indi. Kadın sürücüyle tartışmaya başlayan adamın "ben aynayı kullanıyorum" demesi üzerine kadın sürücü "neden sağa kırıyorsun o zaman?" diye sordu.

'Sinyal vermedin' kavgası kamerada: 'Senin kemiklerini kırar eline veririm'

"KEMİKLERİNİ KIRAR ELİNE VERİRİM"

Öfkelenen adam, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diyerek tehdit etti. motosiklet sürücüsü "sağa kırdın, zor kaçtım senden" diyerek olayı anlatırken araç sürücüsü ise kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti.

Tansiyon her geçen dakika yükselirken olayı gören çevredeki araç sürücüleri ve yayalar tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Otomobil sürücüsü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlardan geriye cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Trafikte yaşanan \'sinyal vermedin\' kavgası kamerada: \'Senin kemiklerini kırar eline veririm\'
Kaynak: İHA

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İstanbul, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte yaşanan 'sinyal vermedin' kavgası kamerada: 'Senin kemiklerini kırar eline veririm' - Son Dakika


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