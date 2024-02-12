Trafikte yaşanan \'sinyal vermedin\' kavgası kamerada: \'Senin kemiklerini kırar eline veririm\'

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İsrail insanları güvenli diye sürdüğü bölgede katliam yaptı

Trafikte bir anlık dalgınlık ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor. İstanbul Fatih'te yaşanan olayda, motor sürücüsü önüne kırdığını iddia ettiği araç sürücüne tepki gösterince olanlar oldu. Araç sürücüsü,"Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı. Olayı yatıştırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Fatih Edirnekapı yolunda motosikletiyle seyreden kadın sürücü, bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Araç sürücüsüne tepki gösterince ise sürücü yol kenarına çekerek otomobilinden indi. Kadın sürücüyle tartışmaya başlayan adamın "ben aynayı kullanıyorum" demesi üzerine kadın sürücü "neden sağa kırıyorsun o zaman?" diye sordu.

"KEMİKLERİNİ KIRAR ELİNE VERİRİM"

Öfkelenen adam, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diyerek tehdit etti. motosiklet sürücüsü "sağa kırdın, zor kaçtım senden" diyerek olayı anlatırken araç sürücüsü ise kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti.

Tansiyon her geçen dakika yükselirken olayı gören çevredeki araç sürücüleri ve yayalar tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Otomobil sürücüsü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlardan geriye cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.