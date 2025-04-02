Türk Ekibi Myanmar\'da İki Kişiyi Kurtardı

Türk arama kurtarma ekibi GEA, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Myanmar'da arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

TÜRK EKİP, DEPREMİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE ENKAZDAN 2 KİŞİYİ SAĞ ÇIKARDI

Türk arama kurtarma ekibi, depremin beşinci gününde enkazdan iki kişiyi kurtardı. Dün başkent Naypyidaw'da yıkılan Aye Chan Thar Oteli'nin enkazında çalışmalara başlayan ekip, 26 yaşındaki otel personelini kurtarmasının ardından 24 saat bile geçmeden 1 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı.

2 BİN 886 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde şu ana kadar 2 bin 886 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 639 kişinin yaralandığı ve en az 373 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklandı.