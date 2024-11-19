Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Fahrettin Koca'nın sessiz kalması gündem oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Fahrettin Koca'nın sessiz kalması gündem oldu

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Türkiye'nin yüreğini sızlatan ve çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması başlandı. Olayların yaşandığı dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca'nın, konuyla ilgili sessiz kalması tepkilere neden oldu.

19.11.2024 11:52
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İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 5 gün sürecek duruşmanın ilk celsesi 2. gününde devam ederken bir isme sosyal medyada tepki yağıyor.

FAHRETTİN KOCA'YA TEPKİ

Duruşma sosyal medyanın da gündemindeyken, tepkilerin odağında olayların yaşandığı dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca yer aldı. Koca'nın konuyla ilgili ve mahkeme sürecinde hiçbir açıklama yapmaması gündem oldu. Eski bakan Koca'dan açıklama beklenirken, bazı kullanıcılar "Çık sen de konuş" şeklinde tepkilerini ifade etti.

YENİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Mevcut Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldığı bir etkinlikte Yenidoğan Çetesi ile ilgili konuşmuştu. Her meslekten insani duygulardan nasip almamış insanların çıkabileceğinin altını çizen Memişoğlu, "Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır." demişti.

"ÇÜRÜK ELMA OPERASYONLARI DİYORUZ"

Bakan Memişoğlu konuşmasında Yenidoğan Çetesi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Özellikle son zamanlarda malum üzüntü verici yenidoğanla ilgili olaylar oldu. Burada özellikle bir şey ifade etmek istiyorum; her meslek grubunda, her meslekte maalesef etik değerden, insani duygulardan nasip almamış insanlar çıkabilir. Sağlık çalışanları arasında da çok çok az da olsa bu çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Biz, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları olarak buna 'Yenidoğan Çetesi' demiyoruz. Buna 'insanlıktan nasibini almamış çeteler' diyoruz. Bunlara 'çürük elma operasyonları' diyoruz. Çünkü bu insanların bırakın sağlıkçı olmayı, insani değerlerden bir şey almadıklarını biliyoruz. Ve bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi sağlık hizmeti sunan, bu kadar geniş sağlık hizmeti sunan, bu kadar iyi sağlık çalışanı olan, toplumunu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın yüzde yüzüne yakın insanını bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi veya eşleştirmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlarla biz, aramızda varsa bunlarla mücadeleye devam ediyoruz. Bunu hiç unutmamanızı istiyorum."

Türkiye\'nin konuştuğu olayla ilgili Fahrettin Koca\'nın sessiz kalması gündem oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Fahrettin Koca'nın sessiz kalması gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Fahrettin Koca'nın sessiz kalması gündem oldu - Son Dakika
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