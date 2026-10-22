Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatısındaki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatısındaki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasının depo olarak kullanılan çatısında saat 4.30 sıralarında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin farklı noktalardan müdahale ettiği yangına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Tuzla'da gece saatlerinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.

Olay, 4.30 sıralarında Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir bölümü depo olarak kullanılan fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına ayrı yerlerden müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Organize Sanayi BölgesiAcil Durum3. SayfaİtfaiyeGüncelTuzlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatısındaki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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