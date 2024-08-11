Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı

Tuzla\'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı

Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında kepçe operatörlerinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

11.08.2024 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

2 İŞÇİ GÖÇÜKTE CAN VERDİ

Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu çevre mühendisi Cengiz Ö. (46) ve işçi Salih İ'nin (46) cansız bedenine ulaştı.

Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı

"ALTYAPI İNŞAATI SIRASINDA HEYELAN OLUŞTU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi. İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı

"GÖÇÜĞÜN İSKİ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "11 Ağustos 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Akbaşak Sokak'ta meydana gelen göçük olayının İSKİ ile ilişkili olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Olayla ilgili olarak, bazı kaynaklarda İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın çalışanlarının göçük altında kaldığı belirtilmiştir. Bahse konu olan göçük, bölgede yürütülen özel bir villa inşaatında, site içi kanalizasyon bağlantısı yapılırken meydana gelmiş olup; İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür. Göçük sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır. E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V. isimli şahsın ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yakalanan E.U. , Ö.K. , S.A. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar 'iş kazası' suçundan adli makamlara sevk edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Tuzla, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • LEYLAli YILANCI: Rabbim cennetine alsın inşallah. Ama ölende öldüğüyle kalır 4 0 Yanıtla
  • Çelikk: Yüce Rabbim yanına bırakmasın 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Esentepe: Mütahitide muglada yakalamaya calisiyolar halla Mutahit yapti dimi bunlari muglada yakalayin kapaliya atın bide,is guvenlik sartlari saglanmiyorsa sorun goruyorsaniz calismayin,adam tasero etmistir arayin patronu ne sacma sapan duzen. 1 1 Yanıtla

23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 00:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement