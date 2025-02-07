Uçakla Türkiye'ye gelen kuryenin midesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Uçakla Türkiye'ye gelen kuryenin midesinden uyuşturucu çıktı

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İstanbul'dan Denizli'de havayoluyla yolculuk eden yabancı yolcunun midesinden 219 paket halinde 1 kilo 329 gram uyuşturucu madde ile 90 adet uyuşturucu hap çıktı. Polis tarafından dakika dakika takip edilen uyuşturucu kuryesi ile uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlanan tacir buluşma noktasında kıskıvrak yakalandı.

07.02.2025 16:37
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Denizli'de yurtdışından gelen bir kişinin midesinden toplamda 1.3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi ile onunla buluşacak zehir taciri düzenlenen operasyonla yakalandı.

KURYEYLE BULUŞACAĞI SIRADA OPERASYON DÜZENLENDİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul'dan bindiği uçakla Denizli Çardak Havaalanına gelen yabancı uyruklu bir kişi uyuşturucu madde taşıma şüphesiyle takibe alındı. Yapılan takibin sonucunda şüphelinin yurt dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri teslim edeceği kişiyle buluştuğu sırada operasyon düzenlendi.

Uçakla Türkiye'ye gelen kuryenin midesinden uyuşturucu çıktı

MİDESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Operasyon sonucunda iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kuryesi olan şüpheli şahsın üzerinde yapılan iç beden muayenesinde doğal yollarla yutmuş 177 paket halinde toplamda 1 kilo 144 gram skunk maddesi, 38 paket halinde 178 gram metamfetamin maddesi, 3 paket halinde 90 adet uyuşturucu hap, 1 paket halinde 7 gram Afyon sakızı maddesi olmak üzere toplam 219 paket uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Uçakla Türkiye'ye gelen kuryenin midesinden uyuşturucu çıktı

Midesinde 219 paket uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen uyuşturucu kuryesinin hastanede müşahede altına alındığı, hastanede 5 gün müşahede altında kaldığı süre boyunca 219 paket uyuşturucu maddenin doğal yollarla midesinden çıkartıldığı ifade edildi. Hastanede işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu kurye ve yine yabancı olan zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uçakla Türkiye\'ye gelen kuryenin midesinden uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uçakla Türkiye'ye gelen kuryenin midesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa aykanat:
    Adam resmen çift dingil çöp arabası 4 1 Yanıtla
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