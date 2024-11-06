Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı - Son Dakika
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Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı

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Bir yolcunun uçuş esnasında uçak kapısını açmaya çalışması sonucu diğer yolcular tarafından durdurulduğu anlar kameralara yansıdı. İnişe 30 dakika kala uçak kapısını açmaya çalışan adam, yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Askeri görevliler uçağa girerek, yüzü kanlar içindeki adamı kelepçeleyip götürdü. Olay, Brezilya'nın başkenti Brasilia'dan Panama City'ye giden bir uçuşta meydana geldi.

06.11.2024 16:48  Güncelleme: 17:00
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Kontrolden çıkan bir yolcunun uçuş sırasında uçak kapısını açmaya çalışması sonucu diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildiği korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Çarpıcı görüntülerde, inişe 30 dakika kala uçak kapısını açmaya teşebbüs eden bir adamın diğer yolcular tarafından zapt edildiği görülüyor.

Diğer görüntülerde ise askeri görevlilerin uçağa binerek, yüzü kanlar içindeki adamı kelepçeleyip götürdüğü anlar yer alıyor.

Olay, 5 Kasım Salı günü saat 08:00 civarında, Brezilya'nın başkenti Brasilia'dan Panama City'ye giden Copa Airlines'ın CM204 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi.

Yolculardan Marcelo Ribeiro ve Everaldo Torres, yemek tepsisinden aldığı plastik bıçakla uçağın arka kısmına koşan adamı etkisiz hale getirdi.

Brezilya medyasına göre sorunlu yolcu, uçak kapısını açmak amacıyla bir kabin görevlisini rehin almaya çalıştı.

Ribeiro ve Elvarado, uçaktaki diğer erkek ve kadın yolcuların da yardımıyla, adamın kapıyı açmasını engellemek için mücadele etmek zorunda kaldı.

Uçakta bulunan 51 yaşındaki foto muhabiri Cristiano Carvalho, yolcunun etkisiz hale getirildiği anı kayda aldı.

Carvalho: "Uyarıya rağmen arka acil çıkış kapısını geçti. Ardından ilerlemeye ve kapıyı açmaya çalışmaya başladı. Sonra bir kabin görevlisi çığlık atmaya başladı, diğeri onu tutmaya çalıştı ama adam çok güçlü olduğu için başaramadı" dedi.

Carvalho ayrıca tüm yolcuların durumu anlamaya çalışarak geriye baktığını ve direnmeye devam eden adamın peşine düştüklerini söyledi.

"Neredeyse bilincini kaybedene kadar onu dövdüler" diye ekledi.

Copa Airlines yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "5 Kasım 2024 tarihinde Brasilia'dan Panama'ya giden CM204 sefer sayılı uçuşumuzda, iniş aşamasında sorunlu bir yolcu uçağın kapılarından birini açmaya çalıştı. Mürettebat hızlı davrandı ve bazı yolcuların yardımıyla, durumu kontrol altına almak için gerekli güvenlik protokollerini uyguladı."

Havayolu şirketi, uçak Panama'ya vardığında "ulusal güvenlik ekibinin uçağa girerek yolcuyu adli makamlara teslim etmek üzere götürdüğünü" ekledi.

Şirket: "Mürettebatın profesyonelliği sayesinde uçuşun ve yolcuların güvenliği korundu" açıklamasında bulundu.

Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı

Havacılık, Brezilya, Brasilia, Güvenlik, 3-sayfa, Panama, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    inmek itiyorsa atın gitsin kafayı bulmuştur uçakta kesin 7 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    keşke kapıyı acıp onu o kapıda aysaydınız 6 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    atın gereksizi asagi 4 2 Yanıtla
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