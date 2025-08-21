Ufuk Bayraktar hakkında tutuklama talebi - Son Dakika
Ufuk Bayraktar hakkında tutuklama talebi

Ufuk Bayraktar hakkında tutuklama talebi
21.08.2025 14:16  Güncelleme: 14:49
Ufuk Bayraktar hakkında tutuklama talebi
Ezel dizisinde canlandırdığı ''Dayı'' karakterinin gençliğiyle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Esnafla tartıştığı görüntüleri ortaya çıkan 43 yaşındaki oyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bayraktar, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı ve hakkında tutuklama talep edildi.

Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar için tutuklama talebi geldi. Adliyeye sevk edilen 43 yaşındaki oyuncu, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

ESNAFTAN 25 BİN LİRA İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beraberindeki 5 kişiyle Beyoğlu'ndaki bir restorana giderek işletmeciye, "Haftalık 25 bin lira vereceksin" diyerek tehditte bulundu. Birkaç gün sonra yeniden mekâna gelen oyuncunun bu kez talebini 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü.

Ufuk Bayraktar hakkında tutuklama talebi

Ortaya çıkan görüntülerde Bayraktar'ın bir kişiye "Seni vuracağım" diye bağırdığı duyulurken, esnafla arasında geçen diyalog da dikkat çekti. Kayıtlarda Bayraktar'ın, "Çocuklara dedim haftalık 10 bin lira verin. Ben onlar para kazansın istediğim için söyledim. Vermek zorunda da değilsin" ifadelerini kullandığı görüldü. İşletmeci ise "Ben günde 17 saat çalışıyorum, niye 10 bin lira vereyim ki?" sözleriyle tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Bayraktar, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Oyuncu hakkında tutuklama talebi bulunduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Bayraktar'ın, 2007 yılında karıştığı başka bir olay nedeniyle 6 ay hapis yattığı biliniyor. Oyuncu son olarak "Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi" filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Ufuk Bayraktar, Beyoğlu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Ezel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ufuk Bayraktar hakkında tutuklama talebi - Son Dakika

