Ukrayna, Rusya\'nın ilhak ettiği Donetsk\'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı

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Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi.

UKRAYNA DONETSK'İ VURDU

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine saldırı düzenlendi. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti. Şehrin Ukrayna topçusu tarafından bombalandığını söyleyen Puşilin, adli tıp uzmanlarının saldırıda kullanılan silahların parçalarını toplamaya devam ettiğini aktardı.

"SALDIRI BATI'NIN SİLAHLARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı Ukrayna tarafından düzenlenen "barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirilerek, saldırının "Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.