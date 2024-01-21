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Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrinde pazar yerine düzenlediği saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Saldırı Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak gerçekleştirildi.'' ifadelerine yer verildi.

21.01.2024 - 20:26,
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Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı

UKRAYNA DONETSK'İ VURDU

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine saldırı düzenlendi. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti. Şehrin Ukrayna topçusu tarafından bombalandığını söyleyen Puşilin, adli tıp uzmanlarının saldırıda kullanılan silahların parçalarını toplamaya devam ettiğini aktardı.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı

"SALDIRI BATI'NIN SİLAHLARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı Ukrayna tarafından düzenlenen "barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirilerek, saldırının "Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı
Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı
Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı
Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı
Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı
Ukrayna, Rusya\'nın ilhak ettiği Donetsk\'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: geçen ruslara karşı saldırıdan sonra ne demiştim rusya bunun acısını misliyle alır demiştim buyrun Yanıtla 9 0
  • zoro beyi: Saldıran Ukrayna yalnız haberi iyi oku 0 2

Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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