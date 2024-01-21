Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi.
Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine saldırı düzenlendi. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti. Şehrin Ukrayna topçusu tarafından bombalandığını söyleyen Puşilin, adli tıp uzmanlarının saldırıda kullanılan silahların parçalarını toplamaya devam ettiğini aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı Ukrayna tarafından düzenlenen "barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirilerek, saldırının "Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e saldırdı: 25 ölü, 20 yaralı - Son Dakika