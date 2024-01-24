Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir kararını açıklayacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze Şeridi'nde "soykırım" yaptığı gerekçesiyle İsrail aleyhinde açtığı davada ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın 26 Ocak'ta açıklanacağı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze Şeridi'nde "soykırım" yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı davada, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın 26 Ocak'ta açıklanacak. UAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı, 26 Ocak 2024 Cuma günü, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin Gazze Şeridinde Uygulanmasına ilişkin davada (Güney Afrika - İsrail) Güney Afrika tarafından sunulan ihtiyati tedbirlerin belirtilmesi talebine ilişkin kararını açıklayacaktır. Mahkeme Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue'nin mahkeme kararını okuyacağı halka açık oturum saat 13.00'te (TSİ 15.00) Lahey'deki Barış Sarayında gerçekleştirilecektir" denildi.

Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açmıştı. Davanın, ilk duruşması 11-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Saray'ında görülmüştü. - LAHEY