Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Aslı Omağ'ın bir süredir hastalıklarla mücadele eden müzisyen sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil bugün son yolculuğuna uğurlandı.

21.04.2024 14:54  Güncelleme: 15:06
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Sayısız projede rol alan başarılı oyuncu Aslı Omağ'ın Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti sevgilisi Emre Yeşil, bugün hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden 43 yaşındaki şarkıcı Emir Yeşil'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşil ile uzun süredir birlikte olan oyuncu Aslı Omağ, Instagram hesabından acı haberi duyurarak "Canımız Emir'imizi bu sabaha karşı kaybettik. Cenazesi 21 Nisan Pazar günü öğlen namazını müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

Aslı Omağ, şubat ayında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi için kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti

EMRE YEŞİL KİMDİR?

1981 İstanbul doğumlu olan Emir Yeşil, Heavy metal'den soul'a, pop müzikten funk'a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü. 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü ve bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi. Dünya çapında tanınan Yeşil, İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya da birçok kez konser verdi.

Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti - Son Dakika

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