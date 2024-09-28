Uşaklı Aile Erzincan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşaklı Aile Erzincan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Uşaklı Aile Erzincan\'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşmesi için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu araç, Erzincan'da duran bir tıra çarptı. Kazada aile bireylerinden üçü hayatını kaybetti. Cenaze törenine birçok siyasi ve yerel yetkili katıldı.

28.09.2024 00:33
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Erzincan'da kazada hayatını kaybeden Uşaklı aile son yolculuğuna uğurlandı

UŞAK - Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uşaklı aile son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, 26 Eylül günü Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan (44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Y.T. yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylan ile kızı Huri Elif Ceylan olay yerinde, eşi Melike Ceylan ise kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan Semiha Ceylan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Enes Ceylan ise Elazığ'a kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Ceylan ve eşi Melike Ceylan öğle namazına müteakip merkeze bağlı Yücetepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedilirken, kazada hayatını kaybeden Huri Elif Ceylan'ın ise cenazesi ise Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek. Cenaze namazına Uşak Valisi Naci Aktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşaklı Aile Erzincan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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