Uşaklı Aile, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşaklı Aile, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Uşaklı Aile, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Uşak'tan üniversite için yola çıkan ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Erzincan'da arıza yaparak emniyet şeridinde duran tıra çarptı. Ramazan Ceylan, kızı Huri Elif Ceylan ve eşi Melike Ceylan hayatını kaybetti; diğer çocuklar yaralandı.

27.09.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uşaklı aile son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, 26 Eylül günü Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan (44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Y.T. yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylan (44) ile kızı Huri Elif Ceylan (17) olay yerinde, eşi Melike Ceylan ise (39) kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan Semiha Ceylan (14) ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Enes Ceylan (11) ise Elazığ'a kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Ceylan ve eşi Melike Ceylan öğle namazına müteakip merkeze bağlı Yücetepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedilirken, kazada hayatını kaybeden Huri Elif Ceylan'ın ise cenazesi ise Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek. Cenaze namazına Uşak Valisi Naci Aktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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