USS Gerald R. Ford, Güney Amerika'ya Sevk Ediliyor

USS Gerald R. Ford, Güney Amerika\'ya Sevk Ediliyor
24.10.2025 21:54
ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford uçak gemisini Güney Amerika'ya sevk edeceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, uluslararası suç örgütleri ile mücadele kapsamında ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki hava filosunun ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sorumluluk alanına sevk edileceğini belirtti.

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ülkenin Güney Amerika'daki askeri varlığını arttırmaya yönelik bir adım atıldı.

ABD BÖLGEYE UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki hava filosunun bölgeye konuşlandırılacağı belirtildi.

Parnell, "ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın uluslararası suç örgütlerini ortadan kaldırma hedefleri ve anavatan savunması kapsamında narko-terörizmle mücadele etme yönündeki talimatını desteklemek amacıyla, USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz grubunu ve gemide konuşlu hava filosunu ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sorumluluk alanına sevk etti. SOUTHCOM'un sorumluluk alanındaki artırılmış ABD askeri varlığı, ülkenin güvenliği ve refahı ile Batı Yarımküre'deki güvenliğimizi tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitemizi güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

EN SON HIRVATİSTAN'A DEMİRLEDİ

Parnell, uçak gemisinin ne zaman bölgeye hareket edeceğine yönelik bir detay vermedi. USS Gerald R. Ford'un en son 21 Ekim tarihinde Hırvatistan'ın Split kentinde demirlediği biliniyor.

ABD Donanması'nın envanterine 2017 yılında katılan USS Gerald R. Ford, ABD'nin en yeni ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak kabul ediliyor. Nükleer reaktörle donatılmış olan gemi, yaklaşık 5 bin denizci taşıma kapasitesine sahip ve 75'ten fazla savaş uçağına ev sahipliği yapabiliyor. Uçak gemisinin ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları gibi hava hedeflerini vurabilen orta menzilli gelişmiş füze sistemlerine sahip olduğu biliniyor. ABD Karayipler'de halihazırda 8 savaş gemisi, 1 nükleer denizaltı ve F-35 tipi savaş uçakları bulunduruyor.

ABD 10 SALDIRI DÜZENLEDİ

ABD ordusu, uluslararası suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelesi kapsamında Eylül ayından bu yana çoğu Karayipler'de olmak üzere uyuşturucu taşıdığı iddia edilen deniz araçlarına yönelik toplamda 10 saldırı düzenledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, saldırılarda hayatını kaybeden bazı kişilerin Venezuelalı olduğu öne sürüldü.

TRUMP: KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Beyaz Saray'da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Venezuela'dan memnun olmadığını belirterek "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" demişti.

Kaynak: İHA

