Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

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Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Şerif Gören hayatını kaybetti.

08.12.2024 11:40  Güncelleme: 11:57
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Türk sinemasının ünlü yönetmeni Şerif Gören (80), 22 Kasım'da evinde geçirdiği kaza sonucu merdivenlerden düşerek başını yere çarptı. "Yol" filmi başta olmak üzere, "Yılanların Öcü", "Kurbağalar" ve "Derviş Bey" gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olması nedeniyle entübe edilen Gören, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

Toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956 yılında kazandığı bursla Türkiye'ye gelen Gören, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldı. 1962 yılında Erman Film Stüdyosu'nda kurgucu olarak sinema kariyerine adım attı ve hızlı kurgu anlayışını bu dönemde kazandı.

"YOL" FİLMİYLE CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜNÜ ALDI

Gören'in uluslararası alandaki en büyük başarısı, senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı Yol filmiyle Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülüne layık görülmesiydi. Kent yaşamı, insan-doğa ilişkisi gibi konuları işleyen Gören, toplumsal gerçekçilik anlayışına dayalı filmlerin yanı sıra ticari yapımlar ve belgeseller de yönetti. Gören, "Kurbağalar", "Yılanların Öcü", "Sen Türkülerini Söyle", "Almanya Acı Vatan", "Endişe", "Deprem", "Katırcılar", "Amerikalı", "Derman", "Gelincik", "On Kadın", "Nehir", "Tomruk", "Firar", "Herhangi Bir Kadın"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.

Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Önemli Bir Yönetmen di Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 0 0 Yanıtla
  • Doki:
    Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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