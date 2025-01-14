Uyuşturucu Etkisiyle Cinayet

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Komşusunu öldürüp 3 kişiyi de yaralayan sanık: "Olay yaşandığı sırada uyuşturucu etkisi altındayım, pişmanım"

KASTAMONU - Kastamonu'da uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı babasının evini basıp etrafa rastgele ateş açan ve gürültü üzerine kapıya çıkan komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şahsın yargılanmasına başlandı. Duruşmada kendisini savunan cinayet zanlısı, olay yaşandığı sırada uyuşturucu etkisi altında olduğunu belirterek, "Pişmanım, keşke bu hadise yaşanmasaydı" dedi.

Olay, 29 Şubat 2024 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu parası yüzünden babası ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine babasının evini tüfekle basan Musa B., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada Musa B., gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Seyfettin Horuz (61), Doğan A. (27), Ahmet E. ve Saadet B.'yi yaraladı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyfettin Horuz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun etkisinde olduğu öğrenilen Musa B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Musa B., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından Musa B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme, karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

"Bu olay yaşandığı sırada uyuşturucu etkisi altındayım"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Musa B., olaydan bir gün önce annesinden telefonu aldığını belirterek, "Telefonda anneme emanetmiş. Bu sırada babam aradı beni, tartıştık, benden telefonu istedi. Ben de tüfekle eve gittim. Benim yüzüme kapıyı kapattılar. Ben de kızıp bir el atış ettim ve apartmandan çıktım. Bir süre sonra tekrar eve geri geldim. Bu sırada komşumuz Seyfettin Horuz kapıya çıktı ve 'sen yettin artık' diyerek bana küfür etti. Ben de 'sizi ilgilendiren bir durum yok' dedim ve eve girmelerini söyledim. İçeriye girdikten sonra tekrar kapıya çıkıp bana ateş etti. Ben de korkup ateş ettim. Sonra eve girip bıçağı alıp intihar etmek istedim. O esnada polis geldi, ben de teslim oldum. Bu olay olduğu için çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Ben bu olay yaşandığı sırada uyuşturucu etkisi altındayım. Pişmanım, keşke olmasaydı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"Hedef gözetmeksizin direk öldürmeye ateş etti"

Olayda yaralanan Doğan A. ise, "İlk olay olduğunda babası karakola gidip şikayetçi oldu. O sırada Musa geldi, 2-3 el ateş edildi. Apartmanda silah sesleri duyulunca bende kapıya çıktım. Kapıya çıkar çıkmazda direk ateş etti ve vuruldum. Yüzümün yarısına saçmalar geldi. Şikayetçiyim. Direkt öldürmek için ateş etti" diye konuştu.

"Oğlum zarar görmesin diye hiçbir kuruluşa başvurmadım, yanlış yapmışım"

Musa B.'nin annesi Aysel S. de, "Oğlum telefonumu alıp gitmişti. Telefon bana emanetti. Oğlumu aradık, 'telefon emanet' dedik. Bunun üzerine oğlum, akşam eve elinde tüfekle geldi. Biz kapıyı açmadık. Sonra oğlum gitti. Biz de dışarı çıkıp apartmandan özür diledik. İkinci kez oğlum eve geldi. Oğlumun Seyfettin'e yönelik bir küfrü olmadı ama Seyfettin'in oğluma küfür ettiğini duyduk. Oğlum uyuşturucu kullanıyor. Musa, bazen eve gelmez, uzun zaman ortalıkta olmazdı. Telefonlarımızı da açmazdı. Musa, yine evden ayrıldı. Babası da Musa'nın arkadaşını aradı. Musa'nın arkadaşı da 'baban bizi polise şikayet edecekmiş' gibi şeyler söylemiş. Musa da bunu gurur yapıp babasıyla kavga etti. Ben, oğlum zarar görmesin diye hiçbir kuruluşa başvurmadım, yanlış yapmışım. Keşke yardım isteseydim, o zaman belki bunlar yaşanmazdı" şeklinde konuştu.

"Oğlum beni de öldürmeye kalkıştı"

Musa B.'nin babası Recai B. ise, "Evde çay içiyordum. Bu sırada Musa eve geldi. Kavga ettik. Beni polis alıp karakola götürdü. Ben komşulara 'rahatsız olmayın, ben şikayete gidiyorum, bana yardımcı olun, şahitlik yapın' dedim. İkinci kez geldiğinde ben evde yoktum. Oğlum sarhoştu, kendisinde değildi. Oğlum beni de öldürmeye kalkıştı" ifadelerini kullandı.

"Şikayetçiyiz, cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Seyfettin Horuz'un kızı A.H. ise, "Şikayetçiyiz. Dediklerinin hiçbiri olmadı. İlk eve geldiğinde ateş açtı ve kaçtı. Babası kapıya çıkıp 'oğlum yaptı, ben de şikayetçi olmak için karakola gidiyorum. Siz de şikayetçi olun' dedi. Biz de polis çağırdık. Polis geldi ve ifade verdik. Musa, annesine '10 dakika sonra geleceğim, sizi vuracağım' demiş. Biz, bunu da polise söyledik. Tekrar ikinci gelişince ateş edince doğalgaz borusu da patladı. Şikayetçiyiz, cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra tanık ve avukatlar dinlendi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Musa B.'nın tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşmanın ardından iki aile arasında hem adliye binasında hem de adliye dışında arbede yaşandı. Polis ekipleri çıkan kavgayı büyümeden ayırdı.