Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü

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Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Adana'da bir kişi uyuşturucu sattığını öne sürdüğü komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Seyhan polisi şüpheliyi olay yerinde yakaladı.

Olay, 27 Eylül günü saat 10.00 sıralarında Seyhan İlçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Boyan mahallede komşusu Fatih Y. ile tartıştı. Fatih Y., iddiaya göre Orhan Boyan'ı uyuşturucu satmaması konusunda defalarca uyardı. Uyarıları dikkate alınmayınca sinirlenen Fatih Y., Boyan ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Fatih Y., Orhan Boyan'ı göğsünden ve karnından bıçakladı. Boyan kanlar içerisinde yere yığılırken Fatih Y. hiç bir şey olmamış gibi evine gitti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Orhan Boyan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Orhan Boyan kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARMIŞ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, söz konusu şüpheli Fatih Y.'yi evinde yakaladı. Yakalanan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Öldürülen Orhan Boyan'ın "Uyuşturucu ticareti", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.