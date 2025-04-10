Uzmanları bile şaşırtan gizemli canlı: \'Hiçbir bilinen türe benzemiyor

ABD'de yaşayan 30 yaşındaki Janay Lynn, evinin önünde gördüğü tanımlanamayan bir yaratık nedeniyle şok yaşadı. Janay, ilk karşılaşmasında kanıt olmadığı için kimseyi ikna edemese de, ikinci görüşünde yaratığı kameraya kaydetmeyi başardı.

Janay, "Geçen Pazartesi öğleden sonra ilk kez gördüm. Benden korkmadı, dönüp bana baktı. Ürperdim ve hemen eve koştum. Anlattığımda kimse inanmadı" dedi.

Cumartesi gecesi sokak kedileri için bıraktığı mamaları yerken yaratığı görüntülemeyi başaran Janay, "Tüm süre boyunca benimle göz teması kurdu ve hiç korkmadı" diye anlattı.

Janay, yaratığı şöyle tarif ediyor: "Fare benzeri bir yüzü var, gözleri küçük ve birbirinden uzak. Uzun sivri bir burnu ve fare ağzı gibi bir ağzı var. Yaklaşık 75 cm uzunluğunda, uzun bacaklı ve kollu. Vücudunu kaplayan sert, koyu kahverengi kürke sahip."

Colorado yaban hayatı yetkilileri, görüntüleri inceledikten sonra "ön pençelerinin kullanımı ve boyutu bize bunun uyuz hastalığı olan bir rakun olabileceğini düşündürüyor" açıklamasını yaptı.

Ancak Janay bu açıklamaya katılmıyor: "Her gece burada rakunlar görüyorum, kesinlikle rakun değil bu."

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine birçok kişi yorumda bulundu. Bazıları bunun Amerikan folklorunda yer alan ve çiftlik hayvanlarının kanını emdiğine inanılan efsanevi "chupacabra" olduğunu iddia etti. Diğerleri ise Navajo Kızılderili efsanelerinde geçen, kendini hayvan kılığına sokabilen cadı "deri-yürüyücüsü" olabileceğini öne sürdü.

Janay'in mahallesinden bazı kişiler de yaratığı görmek için geldiklerinde, onu çöp kutusunda bulduklarını, sonra bir drenaj kanalına kaçtığını ve ışık tuttuklarında tıslama sesleri çıkardığını söylediler.

Yaratığın kimliği hala gizemini korurken, uzmanlar bölgedeki hayvan hareketliliğini takip etmeye devam ediyor.