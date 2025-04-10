Uzun süredir sessizliğine bürünen Burak Altay\'dan hastane odasından paylaşım

Asmalı Konak ,Avrupa Yakası, Üç Kuruş, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı dizi ve sinema projesinde yer alan oyuncu Burak Altay, zorlu bir dönemden geçiyor. Emekli emniyet müdürü olan babası Şinasi Altay, geçtiğimiz haftalarda evde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. O günden bu yana 15 gündür hastanede babasının başından ayrılmayan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla takipçilerini derinden etkiledi.

İKİ HAFTADIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Polis Günü olan 10 Nisan'da yaptığı paylaşımda, babasının azmi ve mücadelesine dikkat çeken Altay, şu ifadeleri kullandı, "15 günlük mücadelemiz devam ediyor. Bugün 10 Nisan Polis Günü ve vazgeçmeyen babam... Bütün olanlardan habersiz mücadelesine devam ediyor. Gerçek bir savaşçı... Arayan soran herkese çok teşekkürler. Bırakmıyoruz, toparlıyoruz.. Günün kutlu olsun"

Rize doğumlu oyuncu Burak Altay, 25 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Altay, televizyon dünyasına 2000 yılında Balalayka adlı filmle adım attı. Ancak oyuncunun asıl çıkışı, 2002 yılında ekranlara gelen Asmalı Konak dizisinde başrol oynamasıyla gerçekleşti.

ASMALI KONAK DİZİSİYLE YILDIZI PARLADI

Burak Altay, Asmalı Konak dizisinde sergilediği başarılı performans ile büyük beğeni topladı. Bu dizi, Altay'ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve onu Türk televizyon dünyasının tanınan isimlerinden biri haline getirdi. O günden sonra birçok önemli projede yer aldı ve oyunculuk kariyerine önemli yapımlar ekledi.

Burak Altay rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği Habib rolüyle gözleri üzerine çekmişti.