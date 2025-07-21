Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz\'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız

İstanbul'da kan donduran bir cinayete kurban giden Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çekilen bir videoda, "Bir gün ölürsem, bu videoyu sevdiklerime anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan da var." demesi dikkat çekti.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDE ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümü tüm Türkiye'de infial yarattı. Vahşi cinayetle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR GÜN ÖLÜRSEM BU VİDEOYU SEVDİKLERİME ANLATIRSINIZ"

Cinayetle ilgili sis perdesi henüz aralanmamışken Esra Tokyaz, kardeşi Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çekilen videosunu paylaştı. Videoda Ayşe Tokyaz'ın, "Bir gün ölürsem, bu videoyu sevdiklerime anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan da var." dediği görüldü.