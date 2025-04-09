Vali Çiftçi: " Palandöken'deki otellerde güvenlik sorunu yok"

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 yılının ilk 3 ayındaki asayiş olaylarını değerlendirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile birlikte yaptığı açıklamada, Erzurum'da 2024 yılının ilk 3 ayında kişilere karşı bin 571 olay meydana gelmişken 2025 yılının ilk üç ayında sayının bin 355 düştüğünü ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Kişilere karşı işlenen suçlarda azalış oranı yüzde 13,7 tekabül ediyor. Kişilere karşı işlenen suçlar bizim açımızdan önemli. Mal varlığına karşı işlenen suçlar da geçen senenin ilk 3 ayında 368 tane olay meydana gelmişken bu sene sayının 233'e düştüğünü gözlemliyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalış oranı yüzde 36.7'ye tekabül ediyor. Geçen sene 2024 yılının ilk üç ayında devlete ve millete karşı işlenen suç sayısı altmış iken bu sene devlete ve millete karşı işlenen suçların sayısının da yirmi dokuza düştüğünü görüyoruz. Azalış oranı yüzde 51,7 tekabül ediyor. Burada da çok anlamlı bir düşüş olduğunu değerlendiriyoruz. Yine asayiş başlığı altında değineceğim, temas edeceğim bir başka başlık topluma karşı işlenen suçlar. 2024 yılında topluma karşı 263 suç olayı meydana gelmişken 2025 yılında bunun 203 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla topluma karşı işlenen suçlarda da yüzde 20,8 bir azalış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem mal varlığına karşı işlenen suçlarda hem devlete ve millete karşı işlenen suçlarda hem de topluma karşı işlenen suçlarda bu senenin ilk 3 ayında anlamlı bir düşüşü olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Bundan dolayı da hem emniyet müdürlüğümüze hem de jandarma komutanlığımıza, bütün emeğe geçen personelimize ben huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu trendin, bu düşüş trendinin bundan sonraki aylarda da devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

"Palandöken'deki otellerde sıkıntı çıkmadı"

Erzurum'da Şubat ve Mart ayında gerçekleştirilen ve konaklama tesislerine yönelik olarak yapılan denetimlerle ilgili konuşan Vali Mustafa Çiftçi, "Vali yardımcımızın başkanlığında bir denetim komisyonu oluşturmuştuk. İlimizde toplam 112 tane konaklama tesisi var. Bunların tamamı valiliğimiz tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle denetlenmiştir. Bu tesislerden 97 tanesi mevzuata uygun olarak faaliyet gösterdiğinden dolayı şu anda çalışmalarına devam ediyorlar. Onlarla ilgili herhangi bir eksiklik tespitimiz olmadı. 11 tanesi yasal düzenlemelere aykırı faaliyet gösterdiklerinden dolayı valiliğimizce faaliyetlerine son verilmiş ve belediyelerimiz tarafından bu tesisler mühürlenmiştir.. 4 tane konaklama tesisinin de ruhsatlandırma çalışmaları şu anda devam ediyor. Onların süreci devam ediyor. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından da bir tane erkek öğrenci yurdu kapatılmıştır, faaliyetine son verilmiştir" şeklinde konuştu.

İşte Erzurum'un bayram kaza karnesi

Ramazan bayramı tatili bağlamında, Erzurum'da 2024 yılında 39 tane ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Vali Çiftçi, "Bu yıl Ramazan bayramı tatilinde bu sayının 32 olduğunu görüyoruz. Yani 32 tane ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş. Bu trafik kazalarında geçen sene ve bu sene birer kişi hayatını kaybetmiş. Geçen sene 70 vatandaşımız bu trafik kazalarında yaralanmışken bu sene 67 kişinin yaralandığını görüyoruz. Geçen sene yaptığımız denetimlerde 42 bin 451 araç denetimden geçirilmişken bu sene sayının 47 bin 844 yükseldiğini görüyoruz. Bu kadar aracı denetlemişiz ve bu denetimlerin neticesinde 2024 yılında üç 3 bin 49 kişiye idari yaptırımı uygulanmışken bu sene 6 bin 427 kişiye idari para cezası uygulanmış. Tabi bunun içerisinde bu 6 bin 427 kişinin içerisinde veya aracının içerisinde EDS tarafından idari para cezası kesilen yani sistemin otomatik olarak cezalandırdığı kişilerin de olduğunu ifade etmem gerekiyor" diye konuştu.

" Narman'daki başıboş köpek saldırısı inceleniyor"

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili Valilik tarafından yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapan Vali Mustafa Çiftçi, "Bu sene Ocak ve Şubat ayında Vali Yardımcımızın başkanlığında iki defa bu konuyla ilgili toplantı düzenlenmişti. Ramazan ayı içerisinde de yine benim başkanlığımda olağanüstü bir toplantı düzenledik. Bu konuyla ilgili komisyonumuzu, belediye başkanlarımızı davet ettik. Süreçle ilgili, mevzuatla ilgili kendilerini bilgilendirdik. Yasaya göre nüfusu 25 bini geçen belediyelerin hayvan barınağı kurmaları artık yasal bir zorunluluk haline gelmiş durumda. İlimizde de bu kapsamda Horasan, Pasinler, Aziziye, Yakutiye, Palandöken ve Oltu belediyeleri hayvan barınağı kurmak zorundalar. Bunun dışında Büyükşehir Belediyemize ait bir hayvan barınağı zaten var. Bir de Pasinler, Köprüköy, Horasan, Hınıs, Karayazı belediyelerin oluşturmuş olduğu bir birlik var. Onların da bir tane hayvan barınakları var ama şu anda şartlara uygun olmadığından dolayı orayı kapalı tutuyoruz. Süreçle ilgili olarak bütün belediye başkanlarımız konu hakkında bilgilendirilmiştir. Barınak kurmalarının yasal bir zorunluluk olduğu kendilerine hatırlatılmıştır. Önümüzdeki ay Mayıs ayının ortalarında yine inşallah bu konuyla ilgili tekrar başkanlığımda ııı yeni bir toplantı tertiplenecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürümüzle ile Tarım ve Orman İl Müdürümüz belediye başkanlarımızı ziyaret edecekler. Yapılan çalışmalar yerinde değerlendirecekler ve bu konuda valiliğimize de bir rapor sunacaklar. Biz de yapılan çalışmalar bu şekilde takip etmiş olacağız" dedi.

"Narman'daki köpek saldırısı inceleniyor"

Narman ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün bir inceleme araştırma yürüttüğünü anlatarak, sözlerine şöyle devam etti, "Raporunu bize sunduğu zaman onunla ilgili kararımızı da vereceğiz. Zaten İçişleri Bakanlığımız da bir önceki toplantıda dile getirmiştim. Her iki ayda bir ülke müfettişleri marifetiyle bu konuyu sahada incelemeye devam edecekler. Biz valilik olarak da belediyelerimizi yakından takip edeceğiz. Mesela şu anda Oltu Belediyesi'nin ben barınakla ilgili ihaleye çıktıklarını biliyorum. Yani onlar çalışmalara başladılar. Diğer belediyeler de aynı şekilde. Onlarda çünkü barınak kurabilmeleri için mesela hazineye ait yerlerin öncelikle belediyelere tahsis edilmesi gerekiyor. Yani gerek bu tahsis süreçleri olsun gerekse tesislerin yapılması bunların hepsini ay ay takip edeceğiz. Az önceki bahsettiğim usuller çerçevesinde çünkü her ay itibariyle hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürümüz hem de Tarım ve Orman Müdürlüğümüz belediyeleri ziyaret edecek, yapılan çalışmalar görecekler, valiliğimize raporlayacaklar, biz de onun üzerinden belediyelerle irtibatımızı devam ettireceğiz."