Vali Elban Yaralı Polisleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Elban Yaralı Polisleri Ziyaret Etti

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İzmir Valisi Süleyman Elban, yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

21.11.2024 16:23
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Vali Elban, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

İzmir Valisi Süleyman Elban:

"Yaralı polis memurları uyandırıldı, bilinçleri açık"

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve bir kişi tarafından tabancayla vurularak yaralanan polislerin hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralı polisleri hastanede ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, polis memurlarının geçirdikleri ameliyatın ardından uyandırıldıklarını ve bilinçlerinin açıldığını belirtti.

Dün akşam saatlerinde Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı Mevkiinde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru Mehmet Tozun, ve polis memuru İbrahim Gümüştekin yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memurlarından Mehmet Tozun ve İbrahim Gümüştekin, ilerleyen saatlerde ameliyata alındı.

Validen yaralı polislere ziyaret

İzmir Valisi Süleyman Elban, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun'u ziyaret etti. Polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Elban, durumları hakkında da bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Elban, Balçova Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi dekanı Prof.Dr. Serdar Bayrak ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt, eşlik etti. Polis ekiplerinin 112'ye gelen iki ihbar üzerine adrese gittiklerini söyleyen Vali Elban, "Dün akşam saat 20.00 saat Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğümüze 112 üzerinden gelen ayrı iki ihbarda silahlı kavga olduğu bilgisi veriliyor. En yakın ekibimiz kavga ihbarının olduğu alana müdahale etmek için gidiyorlar. Husumetli iki ailenin kavga edeceği düşüncesiyle oraya vardıklarında ailelerden birisi karşı ailenin geldiği düşüncesiyle memur arkadaşlarımız sivil olduğu için onlara ateş ediyorlar. Maalesef üç arkadaşımız dün akşam yaralandılar ve süratli bir şekilde üçü de Şehrimizdeki hastanelere nakledildi. Başkomiserimiz Furkan Hakan Aşkın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Geldiğinde hayati tehlikesi yoktu. Durumu hafifti. Hafif yaralıydı. İnşallah bir iki gün içerisinde kendisi taburcu edilecek" dedi.

"Her iki arkadaşımız da uyandı"

Yaralı polis memurlar hakkında da bilgiler veren İzmir Valisi, "Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun'un geldiğinde hayati tehlikeleri vardı. Üniversitedeki hocalarımız çok süratli bir şekilde tetkiklerini yapıp arkadaşlarımızı ameliyata aldılar. Yaklaşık 30-40 dakika önce her iki arkadaşımız da uyandı. Şu anda bilinçleri açık ve her iki arkadaşımız da çok şükür hayati tehlikeyi atlatmış durumdalar. Rabbim onları ailelerine ve polis teşkilatımıza ve milletimize bağışladı. İki arkadaşımızın da şu anda yoğun bakımda tedavi süreçleri devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde servise alınıp sonra da taburcu edilecekler" açıklamasında bulundu.

14 gözaltı

14 şüphelinin gözaltına olduğu bilgisini de yineleyen Süleyman Elban, "Olaya karışan, hem polis arkadaşlarımıza ateş eden kişi silahıyla birlikte hem de diğer olaya karışan taraflardan toplam 14 kişi emniyetimiz tarafından gözaltına alındı. Şu anda onlarla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu süreç içerisinde özellikle fedakarca ağır yaralı olan hayati tehlikesi olan iki polis kardeşimizin tedavisinde üstün gayret gösteren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörümüze, başhekimimize, dekanımıza ve tüm öğretim görevlilerimize ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Komiserimizin tedavi olduğu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm doktorumuza, başhekimimize ve ekibine de orada da teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir sıkıntı bizlere, milletimize yaşatmaz. başta polis teşkilatımız ve milletimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Vali Elban Yaralı Polisleri Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Elban Yaralı Polisleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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