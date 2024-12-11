Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü

Geniş Video İzle

Van-Erciş kara yolunda 35 aracın karıştığı zincirleme kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç için görüntülerde bir otobüs şoförünün son anda yaptığı manevrayla kazaya karışmayarak onlarca kişinin canını kurtardığı anlar yer aldı. Otobüs şoförü, "Yolcular beni tek tek öptü." dedi.

11.12.2024 17:21  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van-Erciş kara yolunda dün sabah saatlerinde yoğun sis ve gizli buzlanma kaynaklı 35 aracın karıştığı iki ayrı trafik kazasında bir otobüs şoförünün son anda yaptığı manevra onlarca kişinin canını kurtardı.

Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü

SOĞUKKANLILIĞIYLA DAHA BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Kazanın ilk saniyelerinde otobüs şoförü Harun Bucak'ın kazaya görüp soğukkanlılıkla direksiyonu kontrol ederek kaldırıma çıkması daha büyük bir facianın önüne geçti. Bucak, kazadan sonra otobüsün kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Korku dolu anlar Van Büyükşehir Belediyesine ait Muradiye seferini yapan otobüsün iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların otobüsü boşalttığı esnada arkadan gelen başka bir aracın otobüse çarptığı görüldü. Ayrıca ikinci kazadan yaklaşık 1 dakika sonra yine başka bir aracın kazaya karıştığı anlar yer aldı.

Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü

"YOLCULAR BENİ TEK TEK ÖPTÜ"

Seyir halindeyken yolun sis nedeniyle görünmediğini ve gizli buzlanmadan kaynaklı yavaş ilerlediğini ifade eden Bucak, "Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim." dedi.

Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü

Kazanın ardından otobüsten inen yolcuların kendisine teşekkür ettiğini belirten Bucak, "Yolcular bana 'Kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun' dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi." diye konuştu.

Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü

NE OLMUŞTU?

Van-Erciş kara yolunun 35-40'ıncı kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 35 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada Bediha Ertuğrul (47) hayatını kaybetmiş, 83 kişi yaralanmıştı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 53'ü taburcu edilirken, 9'unun yoğun bakımda 21'inin ise servislerde tedavisi sürüyor.

Van\'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü
Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: Van'daki zincirleme kazadan son anda kurtuldular! Yolcular şoförü tek tek öptü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.