Volkan Konak\'ın eşi hastane önünde fenalaştı

Ramazan Bayramı'nda KKTC'de sahne alan sanatçı Volkan Konak aniden fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi sahnede yapılan sanatçıya kalp masajı yapıldı. Konak, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Konak'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

EŞİ HASTANE ÖNÜNDE FENALAŞTI

Acı haberi alan eşi Selma Konak adeta yıkıldı. Hastanenin önünde fenalaşan Selma Konak ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına boğulan Konak'ın görüntüleri yürekleri yaktı.

ACI HABERİ ALAN SANATÇILAR HASTANEYE KOŞTU

Volkan Konak'ın ölüm haberini alan şarkıcı Sibel Can gözyaşları içinde hastaneye geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Can muhabirlerin yoğun ilgisine karşılık, "Ne olur yapmayın çocuklar" diyebildi. Sibel Can'ın ardından Hakan Altun, Koray Avcı gibi isimler de soluğu hastanede aldı. Hakan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

OTOPSİ İŞLEMİ YAPILACAK

Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

CENAZESİ UÇAKLA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl, yine İTÜ bünyesinde halk müziği alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991 yılında bu programı başarıyla tamamladı.

Sanat yaşamına 1989 yılında çıkardığı "Suların Horon Yeri" albümüyle adım attı. Zaman içinde yalnızca Karadeniz yöresiyle sınırlı kalmadan, farklı bölgelerden ezgilerle müziğini çeşitlendirdi. Müziğine edebi bir boyut katan Konak, birçok eserinde Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Miraç ve Sunay Akın gibi önemli isimlerin şiirlerine yer verdi.

1993 yılında yayımladığı "Efulim" albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Bu albümü, "Gelir misin Benimle", "Volkanik Parçalar" ve "Pedaliza" gibi önemli yapıtlar takip etti. Konak, müzik üretimini kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon üzerinden sürdürüyordu.

PARASIZLIKTAN DÜĞÜN YAPAMADIĞI EŞİNE YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİRDİ

Volkan Konak, 1992 yılından bu yana hayatını paylaştığı Selma Konak ile 1998 yılında evlendi. Ancak o yıllarda yaşadıkları ekonomik şartlar sebebiyle düğün yapma imkanı bulamadılar. Aradan geçen çeyrek asrın ardından çift, çocuklarının da katıldığı özel bir törenle bu hayalini gerçekleştirdi.

Üç çocuk sahibi olan Konak ailesinin kızları Şimal ve Derin, oğulları ise Volkan adını taşıyor. Sanatçı, ailesine verdiği önemi her fırsatta dile getirirken, ailesinin müzik yolculuğundaki en büyük destekçilerinden olduğunu ifade etti.

Türk halk müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, yıllar önce imkan bulamadığı düğün hayalini 25 yıl sonra gerçekleştirdi. Eşi Selma Konak ile sade ama anlam yüklü bir törenle yeniden dünya evine giren sanatçı, bu özel anıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

1998 yılında resmi olarak evlenen çift, maddi nedenlerden dolayı o dönem düğün yapamamıştı. Aradan geçen yılların ardından Konak çifti, bu eksik kalan anıyı tamamlamak üzere yeniden nikah masasına oturdu. Törenin ardından paylaşılan kareler, hem sevenlerinden hem de müzik dünyasından yoğun ilgi gördü.