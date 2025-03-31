Volkan Konak'ın eşi hastane önünde fenalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Volkan Konak'ın eşi hastane önünde fenalaştı

Geniş Video İzle

KKTC'de sahnede fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak acı haberi alınca yıkıldı. Selma Konak hastanenin önünde fenalaştı.

31.03.2025 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda KKTC'de sahne alan sanatçı Volkan Konak aniden fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi sahnede yapılan sanatçıya kalp masajı yapıldı. Konak, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Konak'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

EŞİ HASTANE ÖNÜNDE FENALAŞTI

Acı haberi alan eşi Selma Konak adeta yıkıldı. Hastanenin önünde fenalaşan Selma Konak ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına boğulan Konak'ın görüntüleri yürekleri yaktı.

ACI HABERİ ALAN SANATÇILAR HASTANEYE KOŞTU

Volkan Konak'ın ölüm haberini alan şarkıcı Sibel Can gözyaşları içinde hastaneye geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Can muhabirlerin yoğun ilgisine karşılık, "Ne olur yapmayın çocuklar" diyebildi. Sibel Can'ın ardından Hakan Altun, Koray Avcı gibi isimler de soluğu hastanede aldı. Hakan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

OTOPSİ İŞLEMİ YAPILACAK

Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

CENAZESİ UÇAKLA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl, yine İTÜ bünyesinde halk müziği alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991 yılında bu programı başarıyla tamamladı.

Sanat yaşamına 1989 yılında çıkardığı "Suların Horon Yeri" albümüyle adım attı. Zaman içinde yalnızca Karadeniz yöresiyle sınırlı kalmadan, farklı bölgelerden ezgilerle müziğini çeşitlendirdi. Müziğine edebi bir boyut katan Konak, birçok eserinde Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Miraç ve Sunay Akın gibi önemli isimlerin şiirlerine yer verdi.

1993 yılında yayımladığı "Efulim" albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Bu albümü, "Gelir misin Benimle", "Volkanik Parçalar" ve "Pedaliza" gibi önemli yapıtlar takip etti. Konak, müzik üretimini kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon üzerinden sürdürüyordu.

PARASIZLIKTAN DÜĞÜN YAPAMADIĞI EŞİNE YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİRDİ

Volkan Konak, 1992 yılından bu yana hayatını paylaştığı Selma Konak ile 1998 yılında evlendi. Ancak o yıllarda yaşadıkları ekonomik şartlar sebebiyle düğün yapma imkanı bulamadılar. Aradan geçen çeyrek asrın ardından çift, çocuklarının da katıldığı özel bir törenle bu hayalini gerçekleştirdi.

Üç çocuk sahibi olan Konak ailesinin kızları Şimal ve Derin, oğulları ise Volkan adını taşıyor. Sanatçı, ailesine verdiği önemi her fırsatta dile getirirken, ailesinin müzik yolculuğundaki en büyük destekçilerinden olduğunu ifade etti.

Türk halk müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, yıllar önce imkan bulamadığı düğün hayalini 25 yıl sonra gerçekleştirdi. Eşi Selma Konak ile sade ama anlam yüklü bir törenle yeniden dünya evine giren sanatçı, bu özel anıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

1998 yılında resmi olarak evlenen çift, maddi nedenlerden dolayı o dönem düğün yapamamıştı. Aradan geçen yılların ardından Konak çifti, bu eksik kalan anıyı tamamlamak üzere yeniden nikah masasına oturdu. Törenin ardından paylaşılan kareler, hem sevenlerinden hem de müzik dünyasından yoğun ilgi gördü.

Volkan Konak\'ın eşi hastane önünde fenalaştı

Volkan Konak, 3-sayfa, Magazin, Hastane, Konak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın eşi hastane önünde fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Yanik:
    Eğri zamanda doğru yerde olan, hiçbir siyasi baskı ve tehditten korkmayan büyük yürekli Volkan Konak nurlar içinde uyu 25 67 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun büyük ustaydi 23 40 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    aparıp götürsün bunu da.. 52 9 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    cok acı ailesi icin. Allah sabırlar versin. 3 23 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Trabzon'da iki erkek çocuğu na tecavüzden 49 yıl cezası vardı İmamoğlu babası sirada 3 16 Yanıtla
  • Zafer El:
    Allah rahmet eylesin güzel insan nurlar içinde yat ne güzel bir günde geçip gittin rabbin katında bayrama inş. ugurlarola 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış

09:34 MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 09:50:55. #7.12#
SON DAKİKA: Volkan Konak'ın eşi hastane önünde fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement