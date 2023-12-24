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Yabancı plakalı lüks araçlara operasyon: 15 otomobil ele geçirildi - Son Dakika
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Yabancı plakalı lüks araçlara operasyon: 15 otomobil ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 15 adet yabancı plakalı lüks araç ele geçirildi. Araçların toplam değeri 187 milyon Türk Lirası olarak tespit edildi. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yabancı plakalı lüks araçlara operasyon: 15 otomobil ele geçirildi
24.12.2023 - 11:17,
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 15 adet otomobil ele geçirildi. Araçların toplamda 187 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan şahısların, kaçak yollardan lüks araçları Türkiye'ye sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. Olaya yönelik operasyon başlatan ekipler, İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak otomobili yakalayarak el koydu. Araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı. El konulan araçların lüks markalara ait olması da dikkat çekti.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen işlemler dahilinde 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma işlemleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yabancı plakalı lüks araçlara operasyon: 15 otomobil ele geçirildi - Son Dakika


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