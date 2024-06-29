3.Sayfa

Yalova'daki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklu sayısı 14'e çıktı

Meşhur oyuncu Yusuf Atala'nın ünlü bir isim olarak insanların kandırılmasında etkili olduğu bildirildi

YALOVA - Yalova'da 10 milyar lirayı aştığı tahmin edilen devre mülk dolandırıcılığı operasyonlarının ikinci dalgasında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 zanlı gözaltına alınmış ve şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı. Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunun ikinci dalgasında ise 10 kişi daha gözaltına alındı. İkinci dalgada daha önce tutuklanan ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın "line manager" olarak adlandırıldığı çetenin pazarlama ekipleri çalışanlarının yanı sıra "admin" olarak kodlanmış sözleşme ekipleri ve muhasebe elemanları hakim karışışına çıktı. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü daha tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırdı. 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Çete lideri tutuklanmış, para işlem yetkilileri serbest kalmıştı

10 milyar lirayı aşan değerde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkan çetede örgüt liderliğini yürüten Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, ilk operasyonda tutuklanmıştı. Yapıda kurulan 21 paravan şirket oluşturularak yasadaki boşluklardan yararlanan zanlılar bu kez yakayı ele verdi. Operasyonda şirketler grubunun paralar ile ilgili tüm işlemleri yapma yetkileri bulunan Orhan Karaderili'nin eşi E.K ve şirketin CEO'su T.T, serbest bırakılmıştı.

Yakınlarına paravan şirketleri kurdurdu

Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurduran suç örgütü lideri Orhan Karaderili, operasyonda İstanbul Suadiye'deki ultra lüks villasında yakalanmıştı. Karaderili'nin paravan şirketleri ise yakın arkadaşları, abisi, eniştesi, kayınçosu gibi kişilere kurdurduğu öğrenildi. Bu paravan şirketlerle Yalova'nın Termal, Kütahya'nın Emet, Aydın'ın- Kuşadası ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde hisseli tapuları usulsüz bir şekilde bölerek tatil yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Bir hisseyi defalarca bölüp sattılar, işlem yapan tapu memuru serbest kalmıştı

Firmanın bir devre mülkü önce 100 hisseye böldüğü, bu böldüğü yüz hisseden birini kendine sakladığı öğrenildi. Kendine sakladığı hisseyi de 100'e bölen firma yine aynı şekilde 99 hisseyi sattığı ve yüzde 1 hisseyi kendine bıraktığı öğrenildi. Firmanın bu şekilde defalarca usulsüz şekilde onbinlerce kişiye satış yaptığı öğrenildi. İlk operasyonda bu usulsüz işlemleri yaptığı iddia edilen Termal Tapu Müdürlüğü çalışanı F.Ç ise serbest bırakılmıştı.

Bu kez insanları kandıran ekibin başrolünde oynadı

Mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki Terma City Otel'de ağırlayan suç örgütünün bir önceki operasyonda yakalanarak tutuklanan pazarlama direktörünün ise meşhur oyuncu Yusuf Atala'nın ünlü bir isim olarak insanların kandırılmasında etkili olduğu bildirildi.

Bazen haftada, bazen ise günde 5 milyon dolandırdılar

10 milyar lirayı aşan usulsüz mal varlığı edindikleri değerlendirilen suç örgütünün vatandaşları haftada ortalama 5 milyon lira dolandırdığı, bazı aylarda ise günde 5 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Zanlıların satışların yapıldığı salonlara sahte alıcı ailelerin yerleştirdiği ve mağdurlara da psikolojik baskı yaptığı da iddialar arasında. Oynadığı rollerle herkesin gönlünde yer eden Yusuf Atala'nın başında bulunduğu ekibin satış masalarında mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü. Şüphelilerin ailelere "ap", tanıtım uzmanlarına "rap" ve sözleşme hazırlayanlara da "admin" kodları kullandıkları da kayıtlara yansıdı.

Şikayet sitelerine para verip şikayetleri sildirmişler

Öte yandan şikayet sitelerinde çok sayıda haklarında olumsuz şikayetler yapılan firmanın bunları ilgili sitelerin sahiplerine ulaşılarak sildirdiği öğrenildi. Şikayetleri silen sitelere de para ödemeleri yapıldığı bildirildi.

Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

İlk operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilişmiş 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakim karşısına çıkan zanlılardan suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Orhan Karaderili, Yusuf Atala'nın yanı sıra Ç.K, D.K, K.K, K.O, M.C. ile suç örgütüne üye olma suçundan da M.G.K., M.Ç, N.T.B. ve A.S tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyonunda tutuklu sayısı 14'de çıkmış oldu.