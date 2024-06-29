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Yangında felaket büyüyor

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri de seferber oldu

AYDIN - İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangını her geçen dakika büyüyerek devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

Selçuk'un Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken gündüz hava kararıncaya kadar havadan devam eden söndürme çalışmaları hava karardıktan sonra karadan devam ediyor.

Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevleri söndürmek için, resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlar da müdahale ediyor. Öte yandan saatlerdir çalışmalarına sürdüren ateş savaşçılarına destek olmak için Kuşadası ve çevresinde faaliyetlerini sürdüren çeşitli inşaat firmaları iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bu arada hava arardıktan sonra gece görüşlü helikopterler tarafından da söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

AFAD, UMKE, Kızılay ve çeşitli kurumların yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası esnafı da yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere pide, ayran ve soğuk su dağıtıyor.

Zaman zaman tehlikeli anların da yaşandığı yangında adeta can pazarı yaşanırken, bölgede bazı yerleşim yerleri de yangın riskine karşı boşaltılıyor.