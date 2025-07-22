Yargıtay'dan Burak Durna Cinayetinde Umut Verici Bozma Kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan Burak Durna Cinayetinde Umut Verici Bozma Kararı

Yargıtay\'dan Burak Durna Cinayetinde Umut Verici Bozma Kararı
22.07.2025 09:44
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Yargıtay, Burak Durna cinayetinde iki mahkemenin beraat kararını bozarak yeni bir duruşma süreci başlattı.

Türkiye'de 2021 yılının polis bölgesindeki tek faili meçhul cinayeti olarak hafızalara kazınan tesisatçı cinayetinde, şüpheli yan komşuya verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin beraat kararının ardından Yargıtay'dan gelen bozma kararının aileye umut olduğunu ifade eden Avukat Melike İlkgül Yurttürk, "Yargıtay, incelenmeyen delillerin bulunduğu, eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ve burada delil yetersizliği olarak tespit edilen kararla ilgili her şeyin tam olarak netleşmeden bu kararın verilmemesi gerektiğine karar verdi" dedi.

Denizli'de 21 Ocak 2021 günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; işten evine dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna'nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna'nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi. Pusunun kurulduğu boş daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılında polis sorumluluk bölgesinde gerçekleşen cinayet olayları arasından tek faili meçhul dosya olarak kalan Burak Durna cinayetinin aydınlatılması için Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak, 15 ay sonra yan komşusu olan ve daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen Recep H. ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.A. ve M.A. isimli arkadaşları gözaltına alındı. Sorgusunda suçu kabul etmeyen Recep H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise karakoldan serbest bırakıldı.

Yargıtay dosyadaki eksikliklerin giderilerek yargılanmasını istedi

13 ay tutuklu kalan cinayet şüphelisi Recep H., delil yetersizliği sebebiyle beraat etti. Cinayet şüphelisi Recep H.'nin beraatine itiraz eden ailesi ise istinaf yoluna başvurdu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi de ailenin talebini ret ederek Denizli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı onadı. Bu kez temyiz hakkını kullanan aileye Yargıtay'dan sevindirici haber geldi. Ailenin hukuk mücadelesinde yanında olan avukat Melike İlkgül Yurttürk, "Verilen beraat kararına karşı maktulün eski eşi olan müvekkilim Seher Durna adına biz hukuk mücadelemizi devam ettirdik ve bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurduk. Antalya Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda tarafımızca yapılan itirazın reddine karar verilmişti ve mahkemece verilen berat kararının da onaylanması şeklinde ilamı gelmişti. Biz bu aşamadan sonra bu dosyanın faili meçhul kalmaması ve mücadelemizin devamı adına bu kez de temyiz kanun yoluna başvurmuştuk. Yargıtay 1. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucunda mahkemece sanık hakkında verilen beraat kararın bozulmasına hükmedildi. Bu bozma kararının gerekçesinde de bizim aşamalarda belirttiğimiz incelenmeyen delillerin bulunduğu, eksikliklerin giderilmesi gerektiği ve dolayısıyla burada delil yetersizliği olarak tespit edilen kararla ilgili her şeyin tam olarak netleşmeden bu kararın verilmemesi gerektiğinin altı çizilmişti" dedi.

"2 mahkemeden de geçen beraat kararı sonrasında gelen bozma kararı bizim için umut anlamına geldi"

2 Mahkemenin kararının ardından Yargıtay'dan gelen bozma kararının aileye umut olduğunu ifade eden avukat İlkgül Yurttürk, "Bu karar bizim için önemli. Zira 2 mahkemeden de geçen beraat kararı sonrasında gelen bu bozma kararı bizim için dosyada tekrar bir umut anlamına geldi. Dosyanın Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüşüyle birlikte tekrar yeni bir duruşma günü verildi. Yargılama tekrar yapılmaya başlanacak ve bizim bu konudaki hukuk mücadelemiz devam edecek. Bu dosyada bizim nihai ve elbette en önemli amacımız hem toplum vicdanı için hem dosyanın tarafları için hem de adaletin tecellisi için faili meçhul sıfatının bir an önce kalkması, suçluların gerekli cezayı almalarıdır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yargıtay'dan Burak Durna Cinayetinde Umut Verici Bozma Kararı - Son Dakika

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