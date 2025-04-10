'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü - Son Dakika
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'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü

\'Yasak aşkı\' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü

İzmir'de, geçtiğimiz yıl 49 yaşındaki Mehmet Akgül'ün kamyonetinde silahla öldürülmesine ilişkin tutuklanan eşi Anıl Akgül, sevgilisi 35 yaşındaki Rojhat Kızılban ve tuttuğu tetikçi Gültekin Uslu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede maktulün eşi Anıl Akgül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

10.04.2025 16:43
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 10 Nisan'da 2024'te, Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette Mehmet Akgül'ü yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber vermiş, ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

YASAK AŞKI TETİKÇİ TUTTU

Oayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu yakalanmıştı. İfadesine başvurulan Mehmet Akgül'ün eşinin ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Kızılban'ın eşini öldürtmek için Uslu ile anlaştığını söylediği öğrenilmişti.

'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Akgül'ün öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Hazırlanan iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü
Rojhat Kızılban

SEVGİLİSİ, EŞİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Anıl Akgül'ün, sanık Rojhat Kızılban'ın kendisine Mehmet Akgül'ü öldüreceğinden bahsettiği ve buna ilişkin mesajlar attığı kaydedildi. Sanık Kızılban'ın Akgül'ü, sanık Gültekin Uslu'ya takip ettirdiğini içeren mesajlar da iddianamede yer aldı.

'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü
Mehmet Akgül

KATİL ZANLISI HIZLICA KAÇMIŞ

İddianamede kamera kayıtları ile tutanaklar incelenerek Uslu'nun olay yerinden hızlıca yaya olarak kaçtığına işaret edilirken, Uslu'dan ele geçirilen tabancaya ilişkin uzmanlık raporuna göre, maktulün bedeninde ele geçirilen kovanın bu tabancadan atıldığının tespit edildiği yer aldı.

'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü

BOŞANMA ÜZERİNE İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Taraflar arasındaki yazışmalar da rapor edilerek, bilirkişi raporunda yer aldı. Bu raporda sanık Anıl Akgül'ün arama geçmişinde, "boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurmak", "boşanma davasında mallara tedbir konulması dilekçesi", "ihtiyati tedbir talebi" başlıklı internet sitelerini ziyaret ettiği kaydedildi.

'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü

EŞE 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS İSTENDİ

Sanık Anıl Akgül hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Rojhat Kızılban ile Gültekin Uslu hakkında ise ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kaynak: AA

Mehmet Akgül, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yasak aşkı' ile birlikte tetikçi bulup kocasını öldürttü - Son Dakika

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