Bebeğini klozete atan anne ceza alacağını anlayınca çark etti - Son Dakika
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Bebeğini klozete atan anne ceza alacağını anlayınca çark etti

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Antalya Havalimanı'nda, yeni doğan bebeğini klozete bıraktığı tespit edilen Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina, 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanıyor. Savcılık, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, Burnazkina suçu kabul etmeyerek, devlet korumasına alınan bebeğini istedi.

19.02.2025 14:46
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Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024'te temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anne: Kızımı almak istiyorum

ÖNCEKİ BEYANLARINI TEKRAR ETTİ

Rus anne ile kızının, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Daha önceki savunmalarında polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyleyen Ekaterina Burnazkina, beyanlarını tekrar etti. Ekaterina Burnazkina, bebeğin doğumu gerçekleşmeden birkaç gün önce iddiaya göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alanya'daki bir sağlık kliniğine başvurduğunu kaydetti.

"KİLOLU GÖRÜNÜYORDU, HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Mahkemede tanıklık yapan sanığı muayene eden doktor A.Y., "Alanya'da özel muayenehanem vardı. Ekaterina 12 Ekim'de bize başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kliniğe geldi. Kan tetkiki yapıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Biz de gebelik testi yapılmamakta, ultrason cihazı yok. Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım halde karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu, hamile olduğunu fark etmedim" dedi.

Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anne: Kızımı almak istiyorum

SAVCI: FİİLİ BİLEREK VE İSTEYEREK YAPTI

Duruşma savcısı, yeni doğan bebeğin göbek kordonu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir alınmadan, çıplak ve ayaklarının suyun içinde olduğunu kaydederek, savunma sistemi son derece zayıf olan yenidoğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini ifade etti. Mütalaayı açıklayan savcılık, sanık Elena Burnazkina'nın beraatini, bebeğini klozette doğurduktan sonra orada bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen ve devlet korumasına alınan bebeğini isteyen Ekaterina Burnazkina, "Bu suçu kabul etmiyorum. Kızımı almak istiyorum" dedi.

Bebeğini klozete atan anne ceza alacağını anlayınca çark etti
Kaynak: DHA

3-sayfa, Antalya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bebeğini klozete atan anne ceza alacağını anlayınca çark etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet B:
    bide bunlar var Antalya merkez Konyaaltıni sattınız bunlara oradan gectimizde bize hayvan görmüş gibi bakıyorlar 4 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    bunlarda din iman yok ki allahsızlar 0 0 Yanıtla
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