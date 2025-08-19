Yeni Evliler Dolandırıcılığa Kurban Gitti - Son Dakika
Yeni Evliler Dolandırıcılığa Kurban Gitti

Yeni Evliler Dolandırıcılığa Kurban Gitti
19.08.2025 13:03
Nazilli'de yeni evlenen bir çift, sosyal medyada sahte ilana kanarak tüm birikimlerini kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve yeni evlenen bir çift, sosyal medyada gördükleri bir sahte ilana kanınca tüm birikimlerini kaybetti. Çift kendi düştükleri hataya başkalarının düşmemesi için bir yandan Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunurken diğer yandan da vatandaşları uyardı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kendi imkanları ile yuva kurup evlenen S.D. ve O.D. çifti eksik olan ev eşyalarını tamamlamaya çalıştıkları sırada sosyal medyada satılık bir televizyon gördü. Televizyonu satın almak için linke tıklayıp alışverişi başlatan çift, inandıkları dolandırıcılara tüm birikimlerini kaptırdı.

Olayın dün yaşandığını ve paralarını kaptırdıktan sonra muhatapların kendilerini engellediğini belirten S.D., "Yeni evlendik ve eşim de ben de özel sektörde çalışıyoruz. Bir yandan da evin eksiklerini tamamlamaya çalışıyorduk. Sosyal medyada dolaşırken facebookta satılık bir televizyon gördük. Almak için linke tıkladığımızda resmi bir kurumun sitesi gibi karşımıza bir site çıktı. Karşımızda da muhatap vardı. Satılık olan televizyonun özelliklerini sorduk. Anında attılar. Biz de inandık. Para gönderdik ve gönderinin açıklama kısmına 'Derya Hanım'a televizyon ücreti' diye yazdık. Hemen geri dönüş yaptılar. 'Açıklamaya verdiğimiz kodu yazın ilk ödediğiniz ücreti geri iade edeceğiz' dediler. İkinci kez deme yaptık. Bu defa tüm iletişimi kapatıp bizi engellediler. Yeni evliyiz ve tüm birikimimizi kaptırdık. Başkaları bizim düştüğümüz hataya düşmesin diye buradan herkese sesleniyoruz. Bilmediğiniz yerden alışveriş yapmaya kalkmayın" diye konuştu.

Dolandırıcıların Süleyman Y. ve Ahmet Can S. adına Iban numarası verdikleri belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3.Sayfa

Yeni Evliler Dolandırıcılığa Kurban Gitti
