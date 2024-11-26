Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

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İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına devam ediliyor. Halime bebeğin ölümüyle ilgili iddialara yanıt veren tutuksuz sanık hemşire Ecem Koç; "Kötü bir bebekti. Doktorların umudu yoktu, buna rağmen elimizden gelen her şeyi yaptık. Aniden ölen bir bebek değildi. Zaten kötü duruma gelmişti. Doktor olmadığı için hemşireler olarak müdahale ettik" dedi.

26.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:58
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Para için bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik davaya, bugün de devam ediliyor. Geçen hafta ilk 6 duruşmada, çete lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı dahil 22 tutuklu sanık dinlenmişti. Bugün de tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

"İŞLETMEYİ BURADA SİZİNLE ÖĞRENDİM"

İlk olarak sanık yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Ecem Koç savunma yaptı. Fırat Sarı'yı 1 yıldır tanıdığını söyleyen Koç, "İşletme adı altında geçen şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Burada sizinle öğrendim. Sadece hemşirelik yapmakla yükümlüyüm" dedi.

"KÖTÜ BİR BEBEKTİ, DOKTOR OLMADIĞI İÇİN..."

Halime bebeğin ölümünden sorumlu tutulduğunu söyleyen sanık Ecem Koç, "Anne karnında oksijensiz kalmış bir bebekti. 55 gün kadar tüm çabalarımızla baktık. Eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir bebekti. Doktorların umudu yoktu buna rağmen elimizden gelen her şeyi yaptık. Aniden ölen bir bebek değildi. Zaten kötü duruma gelmişti. Son birkaç gün de daha kötüydü. Doktor olmadığı için hemşireler olarak müdahale ettik. Birinin de doktora haber vermesi gerekiyordu. O da ben oldum" şeklinde konuştu.

ARALARINDA GEÇEN DİYALOG SORULDU

Mahkeme başkanı sanığa, Fırat Sarı'yla arasında geçen Halime bebeğin ölümüne ilişkin konuşmayı sordu. Sanık, "Fırat Sarı'ya bebeğin sürecini olduğu gibi bilgi akışı ile aktarmıştım. Biz hemşireler epikriz yazmayız. Epikrizleri doktorlar yazar" diye yanıtladı.

"SORUMLU HEMŞİRELERİMİZE PARA VERMİŞ"

Savunmasına devam eden Ecem Koç, "Fırat Sarı ile aramızda ticari çıkar bulunmuyordu. Kendisinden bu doğrultuda para almadım. Zaman zaman bize yemek ısmarlardı. Sadece bana değil, diğer hemşirelere de maaşlar düşük olduğu için sorumlu hemşiremize paralar vermiş, sorumlu hemşireler de bize dağıtmıştı" dedi.

"BEBEKLERE KENDİ CEBİMİZDEN BİR ŞEYLER ALDIK"

Mahkeme başkanı, Fırat Sarı ile arasında geçen hesap hareketlerini sordu. Sanık, "Yoğun bakımdaki bebeklere kendi cebimizden bir şeyler almıştık. Kendisi bize onun ödemesini yaptı" diye yanıtladı.

"DENETİME GELDİKLERİNDE..."

Bebeklerin ölümü sonrası işlemlerden bahseden Ecem Koç, "Bebekler öldüğünde bağlı tüm aletler çıkarılır, bebek sıcakken ailesi aranır, bebek kefenlenmeden önce aile görür, bebeği son kez gördükten sonra biz de son görevimiz olarak bebeği yıkar ve kefenler, aileye teslim ederiz. Halime bebeğe de aynısını uyguladık. Denetime geldiklerinde Halime bebek vefat etmişti biz de bağlı olduğu makineleri çıkarmıştık, bekliyordu. Denetime gelen görevliler kuvözde yatarken gördüler" dedi.

ÇELİŞKİLİ SAVUNMA SORUSU

Savunmasına devam eden sanık Ecem Koç, "Fırat Sarı her gün hastaneye gelirdi. Bizi rahat bırakmaz, sürekli başımızda dururdu. Halime bebekle Fırat Sarı, her gün ilgilendi ailesiyle de yakından ilgilendi. Halime bebeğin ailesi yabancı uyrukluydu. Kendileriyle tercüman eşliğinde iletişim kurarlardı" dedi.

Cumhuriyet savcısı sanığa, "Her gün doktor olması gerekiyor ama olmuyordu diyorsun aynı zamanda Fırat Sarı'nın her gün hastanede olduğunu söylüyorsun, bu çelişkiyi açıklar mısın?" diye sordu. Sanık, "Fırat Sarı belli saatlerde gelirdi, benim kastım sabit olarak her gün hastaneye gelen bir doktor olmasını istememdi" şeklinde yanıtladı.

Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null:
    gulerek gidiyor saclar boyali dudakta ruj yersen milletim yersen 4 0 Yanıtla
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