Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru - Son Dakika
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Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

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İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ''Yenidoğan Çetesi''nin yargılanmasına devam edilirken sanık Hasan Basri Gök'e ''112'nin bu işte bir parmağı var mıdır?'' sorusu soruldu. Sağlık Bakanlığı avukatı soruya itiraz etti. Mahkeme heyeti itirazı kabul etti ve soru sorulmadı.

19.11.2024 14:54
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların yargılanması bugün de sürüyor.

BAKANLIK AVUKATININ İTİRAZ ETTİĞİ SORU

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada sanık Hasan Basri Gök'e sevklerle ilgili olarak, "112'nin bu işte bir parmağı var mıdır?" sorusu soruldu. Ancak Sağlık Bakanlığı avukatı soruya itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti ve soru sorulmadı.

"AYLIK 20-25 BİN LİRA ALIYORDUM"

Sanık Gök ayrıca, çete ile nasıl bir maddi anlaşması olduğuna ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

  • Mahkeme Heyeti: Aylık şu kadar para vereceğim diye bir anlaşmanız olmadı mı?
  • Sanık: 20-25 bin lira.
  • Mahkeme Heyeti: Epikrizlerle ilgili bir anlaşmanız var mıydı?
  • Sanık: Anlaşmamız yoktu.
  • Mahkeme Heyeti: Hasta sevkiyle ilgili bir anlaşmanız var mıydı?
  • Sanık: Benim sevk ettiğim bir hasta yok.
  • Mahkeme Heyeti: Hakan Doğukan ile para alışverişiniz neden?
  • Sanık: Borç alıp veriyorduk.
Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yelloz Kız:
    aman ucu devlete dokunur soru yasak ey güzel ülke adalet ne hale geldi 55 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    112 nin parmağı var mı sorusunu yöneltmeyen mahkeme, gerçeklerin üstünü örtüyor demektir 49 1 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    112 lerde araştırılmalı, onlardan da rüşvet alanlar var, bakanlık hiçbir incelemeye itiraz etmemeli 41 1 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    112 bu işin içindemiydi neresindeydi sorusu niye sorulmadı ?? 16 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    güven diye birsey kalmadı güzel ülkemde.uzuluyorum 13 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Konu daha hastane yönetimlerine sıçramadı sen hangi hakla 122 ye laf edersin!! Sen hakimsin, hakimliğini bil sürdürürler seni valla. 2 0 Yanıtla
  • TURGAY KAYA:
    Mahkeme şeffaf olması adaletli olması gerekiyor, insanların kafalarında şüphe diye bir şey olmamalı. Bu işin içinde daha kimler var kimler. Hani Adalet'i sağlamak için içtiğiniz yeminleriniz, and, larınız. Boşunamı yemin ediyorsunuz, artık Ülkemiz'de adalet kavramı diye bir şey kalmamıştır. 1 0 Yanıtla
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