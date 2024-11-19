Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların yargılanması bugün de sürüyor.

BAKANLIK AVUKATININ İTİRAZ ETTİĞİ SORU

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada sanık Hasan Basri Gök'e sevklerle ilgili olarak, "112'nin bu işte bir parmağı var mıdır?" sorusu soruldu. Ancak Sağlık Bakanlığı avukatı soruya itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti ve soru sorulmadı.

"AYLIK 20-25 BİN LİRA ALIYORDUM"

Sanık Gök ayrıca, çete ile nasıl bir maddi anlaşması olduğuna ilişkin soruları şöyle yanıtladı: