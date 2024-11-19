İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların yargılanması bugün de sürüyor.
Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada sanık Hasan Basri Gök'e sevklerle ilgili olarak, "112'nin bu işte bir parmağı var mıdır?" sorusu soruldu. Ancak Sağlık Bakanlığı avukatı soruya itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti ve soru sorulmadı.
Sanık Gök ayrıca, çete ile nasıl bir maddi anlaşması olduğuna ilişkin soruları şöyle yanıtladı:
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)