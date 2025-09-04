Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor
04.09.2025 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin davasında savunmalar yapıldı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

"YENİDOĞAN ÇETESİ" DAVASINDA 6. DURUŞMA

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen davanın 6'ıncı duruşmasında, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yenidoğan Çetesi liderinden mahkemede ortalığı karıştıracak suçlama

ÇETESİ LİDERİNDEN MAHKEMEDE ORTALIĞI KARIŞTIRACAK SUÇLAMA: BENİM DE İNTİHARIMI İSTİYORLAR

Duruşmada, iddianamede adı 'örgüt lideri' olarak geçen tutuklu sanık Fırat Sarı savunma yaptı. Sarı, "Çarşamba günü Adli Tıp Raporu çıktığını öğrendim ama bana tebliğ edilmedi, inceleme fırsatım olmadı. Raporun bana tebliğ edilmesini talep ediyorum. Mümkünse bir daha ki duruşma bu konuyla ilgili savunma yapmak istiyorum. Herkes bu iş bir an önce bitsin istiyor. Cezaevinde herkes bize ne ceza aldınız diye soruyor. ATK raporu da büyük ihtimalle bilirkişi raporuyla aynıdır. Bu dosyanın bütün ağırlığı sizin üzerinizde. Karakoç bebek nasıl kilo verdi diye konuşuyoruz. Bebek zaten hasta doğmuş. Bu hasta ameliyat oldu, ağız yoluyla zaten beslenemiyor. Damar yolu takılmadıysa bunun bir nedeni vardır demek ki. Doktor bunu hastaya uygun görmedi. Toklu bebek, doğduktan sonra 1 saat CPR görmüş bir bebek. Sadece 1 saat yaşamış bir bebekle ilgili biz kusurlu bulunuyoruz. İnsanlar bu senaryoları medya yüzünden kurdu. Bu bebekler yanlış tedavi yüzünden ölmedi. 6 ayrı hastanede 6 ay boyunca ölüm gerçekleşti. Bunlar tıbbı ölümlerdi. Hepsinin tıbbi sıkıntıları vardı. Bebeklere gereken yapıldı. ATK raporunun kesinlikle tape kayıtlarından bağımsız olması gerekiyor. Bana sorarsanız tape kayıtları delil olma özelliğini kaybetti. Tıbbi terim eğitimi olmayan birinin yazdığı tape kayıtları onlar. Böyle bir dosyada, böyle tape kaydı olmaz, olmamalı. MASAK raporu istendi, rapor çıktı. Ben milyonlarca dolar yolsuzlukla suçlandım. Yenidoğan işletmesinin 3 yılda 12 işletmenin toplam cirosu 11 milyon Türk lirası. Ben vergisini ödemişim, böyle bir para yok. Gelir parası böyle olan bir şeyde neden bebekleri öldürelim. Buradan bir örgüt çıkmaz. Benim de intiharımı istiyorlar. Her şey yerli yerine oturacak" diye konuştu.

Yenidoğan Çetesi liderinden mahkemede ortalığı karıştıracak suçlama

"112 KAYITLARINDA BİZİM KONUŞMALARIMIZ YER ALIYOR"

Savunma yapan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir, "Adli Tıp Kurumu raporlarını henüz görmedim. Öğrendiğim kadarıyla, yönetici olmadığım, epikrizlerin düzenlenmesinde yer almadığım belirlenmiş. Ben bu hususları anlatmıştım. Sevk süreçlerinde 112'yi devre dışı bıraktığımız yazıyor, ancak 112 kayıtlarında bizim konuşmalarımız yer alıyor. Bu durum konuşmalarda sabittir" dedi.

UĞRUNA SAVCI TEHDİT EDİLEN HEMŞİRE DE KONUŞTU

Ayrıca duruşmada, tahliye olması için Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehdit edildiği tutuklu sanık hemşire Tuğçe Toptemel, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme Başkanı Toptemel'e ait tape kayıtlarında yer alan "Bu bebek ölecek, bırakalım mı?" konuşmasını sordu. Toptemel ise, "Bebeğin durumu ağırdı. Bebeği bırakmadık, müdahaleye devam ettik. Bu konuşma o olayı anlatan konuşmadır" cevabını verdi.

Yenidoğan Çetesi liderinden mahkemede ortalığı karıştıracak suçlama

"KİMSENİN SORUMLULUĞU OLMADIĞI AÇIKTIR"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Çağla durmuş ise, "1 buçuk yıldır tutuklu olarak yargılanıyorum. Karakoç bebekte kimsenin sorumluluğu olmadığı açıktır. Bu nedenle önceki ifadelerimi tekrar ederim. Fırat Sarı ile birlikte çalıştım. Hiçbir örgüte bağlı çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

YARIN DEVAM EDECEK

Savunmaların ardından duruşmanın görülmesine sanık savunmaları ile yarın devam edilecek.

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, İnsan Hakları, Yenidoğan, istanbul, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası’nda görülmemiş olay Sahaya çıkmadılar Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
Montella ve Merih’ten ’’Futbolcular arasında sorun var mı’’ sorusuna yanıt Montella ve Merih'ten ''Futbolcular arasında sorun var mı?'' sorusuna yanıt
YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı
Ten rengini beğenmediği eşini diri diri yakarak öldürdü Ten rengini beğenmediği eşini diri diri yakarak öldürdü
Tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın: Erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor Tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın: Erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı
Gürsel Tekin’den sürpriz karar Özel ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep edecek Gürsel Tekin'den sürpriz karar! Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep edecek
Burak Sergen’in son hali sevenlerini şaşırttı: Gençleşmişsin Burak Sergen'in son hali sevenlerini şaşırttı: Gençleşmişsin

20:57
Millilerden harika başlangıç Gürcistan’ı deplasmanda 3 golle geçtik
Millilerden harika başlangıç! Gürcistan'ı deplasmanda 3 golle geçtik
20:09
Boğaziçi’ndeki vahşette yeni görüntüler Hiç sorgulanmadan içeri girmiş
Boğaziçi'ndeki vahşette yeni görüntüler! Hiç sorgulanmadan içeri girmiş
19:41
Ferrari’yi perte çıkartan ustadan yeni skandal Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı
19:14
A Milli Takım’dan Gürcistan’a karşı dejavu
A Milli Takım'dan Gürcistan'a karşı dejavu
18:43
Yaşından da utanmıyor Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
18:22
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti
18:22
Filenin Sultanları tarih yazıyor Yarı finaldeyiz
Filenin Sultanları tarih yazıyor! Yarı finaldeyiz
18:14
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren katil zanlısı tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı
18:10
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
18:09
Yenidoğan ünitesinde fare dehşeti: İki bebek feci şekilde can verdi
Yenidoğan ünitesinde fare dehşeti: İki bebek feci şekilde can verdi
17:09
Ankara’da kritik görüşme: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırladı
Ankara'da kritik görüşme: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 21:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.