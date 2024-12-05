Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, kamuoyunda 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi.
Yılancı Osman'ın zabıta ekiplerine direnmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Yılancı Osman, tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı. Tezgahı alındıktan sonra eline megafon alan Yılanı Osman'ın, "Vatanı ben satmadım, ben ayran satıyorum ayran..." dediği görüldü.
Adana Otogarı'nda kendi yaptığı acılı ayranları satarak geçimini sağlamaya çalışan Osman Aslan, 62 yaşında bir yılan bakıcısı olarak biliniyor. Halk arasında 'Yılancı Osman' olarak bilinen Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle sosyal medyada geniş bir ilgi alanına sahip bulunuyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı - Son Dakika
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