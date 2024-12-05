Yılancı Osman yılanlarını Zabıta\'nın üstüne saldı

3.Sayfa

Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, kamuoyunda 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi.

YILANLARINI ZABITA'NIN ÜSTÜNE SALDI

Yılancı Osman'ın zabıta ekiplerine direnmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Yılancı Osman, tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı. Tezgahı alındıktan sonra eline megafon alan Yılanı Osman'ın, "Vatanı ben satmadım, ben ayran satıyorum ayran..." dediği görüldü.

YILANCI OSMAN KİMDİR?

Adana Otogarı'nda kendi yaptığı acılı ayranları satarak geçimini sağlamaya çalışan Osman Aslan, 62 yaşında bir yılan bakıcısı olarak biliniyor. Halk arasında 'Yılancı Osman' olarak bilinen Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle sosyal medyada geniş bir ilgi alanına sahip bulunuyor.