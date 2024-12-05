Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı - Son Dakika
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3.Sayfa

Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı

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Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi. Ancak Osman Aslan, tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı. Olay sonrası eline megafon alan Yılancı Osman, ''Vatanı ben satmadım, ben ayran satıyorum ayran...'' dedi. Adana'da çiğ köfte ve acılı ayran satarak geçimini sağlayan Osman Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle geniş bir ilgi alanına sahip.

05.12.2024 20:10  Güncelleme: 20:51
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Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, kamuoyunda 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi.

YILANLARINI ZABITA'NIN ÜSTÜNE SALDI

Yılancı Osman'ın zabıta ekiplerine direnmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Yılancı Osman, tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı. Tezgahı alındıktan sonra eline megafon alan Yılanı Osman'ın, "Vatanı ben satmadım, ben ayran satıyorum ayran..." dediği görüldü.

YILANCI OSMAN KİMDİR?

Adana Otogarı'nda kendi yaptığı acılı ayranları satarak geçimini sağlamaya çalışan Osman Aslan, 62 yaşında bir yılan bakıcısı olarak biliniyor. Halk arasında 'Yılancı Osman' olarak bilinen Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle sosyal medyada geniş bir ilgi alanına sahip bulunuyor.

Yılancı Osman yılanlarını Zabıta\'nın üstüne saldı

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Son Dakika 3.Sayfa Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Eşkiya Sen Kim Oluyorsun? 5 10 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    YILANCI OSMAN"In YILANLARI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Bu adam yeni çıkmadı piyasaya neden şimdi alındı tezgahı. Kim bilir ne rantlar dönüyor orada Allah bilir 4 0 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    yalanlarını al git burdan :))) 2 1 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Elin suriyelisine geçen böyle davranmadiniz. Adam gayet rahat bı sekilde ben vergi ödemiyorum demişti. Ama kendi halkına milletine gelince her türlü cezayı iyi kesiyorsunuz. 0 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    yılanların öcü 0 0 Yanıtla
  • Bülent Sanal:
    zehirle sunlari abi sanin yurusun 0 0 Yanıtla
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