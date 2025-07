Yılbaşından Bu Yana 4 Bin Yangın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşından bu zaman kadar çıkan yangınların toplamı 4 bin adedi aştığını söyleyerek, "Bunlardan bin 728 ormanlık alandaydı, geri kalanın tamamı orman dışı alandı" dedi.

Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye gelerek koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Geceyi Osmaneli'nde geçiren Bakan Yumaklı sabah koordinasyon merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı. Türkiye son günlerde devam eden 4 yangın olduğunu anlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan bir tanesi İzmir Urla'daki yangındı. Çok şükür gece boyu devam eden müdahalelerle birlikte bu yangın kontrol altına alındı. Diğer 3 yangın şu an içinde bulunduğumuz Sakarya Geyve'de başlayıp Bilecik Osmaneli sınırına kadar gelen orman yangını. Bu yangın orman dışında başlamıştı, ardından ormana sıçradı ve buraya kadar geldi. Gece boyunca müdahaleler devam ederken, sabah saatlerin hava araçların müdahalelere katıldı. Şu an bu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı çok şükür. Öğle saatleri itibariyle hava sıcaklıklarının artışı hem de kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Dolayısıyla risk algımız yüksek ve arkadaşlarımız nöbetlerine devam edecekler. Aynı zamanda soğutma çalışmaları da sürüyor şu anda. Yine D-650 kara yolu ile ilgili trafik güvenlik amaçlı Osmaneli ilçesinin içine verilmişti. Bu yol da açıldı şu anda trafikte sıkıntı yok. Diğer yangınlarda bir tanesi Karabük Çukurca Mahallesindeydi. Burası da çok büyük oranda kontrol altına alındı. Orada da soğutma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yangın Eskişehir Seyitgazi'deki. Burada da arkadaşlarımız gece boyunca çok yoğun bir müdahale ve mücadele ettiler, çok küçük sarp kayalık bir alanda kaldı yangın. Risk teşkil etmiyor ama biz buranın da büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliyoruz. Alanda soğutma çalışmaları da devam ediyor. Bu soğutma çalışmalar bir kaç gün sürecek. Zaman zaman yanan alanların içerisinde tütmeler olabilir ama bu herhangi bir şekilde risk teşkil etmiyor" şeklinde konuştu.

"Yılbaşından bu zaman kadar çıkan yangınların toplamı 4 bin adedi aştı"

Bakan Yumaklı, "Yılbaşından bu zaman kadar çıkan yangınların toplamı 4 bin adedi aştı. Bunlardan bin 728 ormanlık alandaydı, geri kalanın tamamı orman dışı alandı. Küresel iklim değişliğinden bahsediyoruz, bugün belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak. Dolayısıyla ilk 6 aylık kuraklık haritaları ve bundan sonraki Metroloji Genel Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu kuraklık haritalarına baktığımızda yangın riskini Türkiye'nin tamamı için çok yüksel olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımız kapalı alanların dışında herhangi bir ateş yakmamalarını ya da yapacakları faaliyetlerin bir ateşe sebep olmamasını özellikle rica ediyoruz" dedi. - BİLECİK